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民眾黨2022縣市長選將名單曝 反萊豬醫師蘇偉碩被點名戰高雄

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨秘書長謝立功今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。圖／震傳媒提供
民眾黨秘書長謝立功今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。圖／震傳媒提供

民眾黨秘書長謝立功今接受網路節目專訪時表示，關於民眾黨年底縣市長選戰布局，他有報名參選桃園市，立委高虹安、邱臣遠分別出戰新竹市、基隆市，台中市則是派出台北市副市長蔡炳坤，高雄市部分，民眾黨曾與反萊豬醫師蘇偉碩接觸，理念各方面很不錯，「但最後結果如何要看他自己決心」。

謝立功今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。他表示，單一席次的縣市長選舉相對比較困難，但民眾黨還是必須努力，如果一直當第三名很困難，不過到了第二名隨時就有可能變成第一名，目前就是希望能拚老二

謝立功說，他及其他5位立委目標是「每個人鎖定一個區域就開始來努力」，他有報名桃園市，但現在不知對手是誰，「說不定我去新北市選也可以」，高虹安則是出戰新竹市，蔡炳坤因對於中彰投地區很熟悉，是台中市推派人選，邱臣遠將出戰基隆，立委蔡壁如還未定案。

至於台北市副市長黃珊珊是否出征年底台北市長選戰，謝立功說，「黃珊珊一定會戰」，目前黃珊珊支持度穩定在15%到18%，是重要的轉變力量。他也提到，黃珊珊民調數字穩定中成長，國民黨立委蔣萬安「不緊張才怪」。

對於藍白合作是否有時間表？謝立功說，「沒有一開始自己不努力爭取選民認同，就先談政黨合作」，民主政治就是要爭取民眾認同，票才會變多，目前已經有40%人民屬於非藍非綠，民眾黨就是要去爭取這些人的支持，「為何要急著跟國民黨談合作呢？」他表示，目前就是兄弟登山，各自努力，要先把各自陣營的支持極大化。

外傳黨主席柯文哲因不滿謝立功針對酒駕提名人的處理方式，可能由蔡壁如出任秘書長，但遭蔡壁如否認。對此謝立功引用《菩提偈》回應，「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」，有關政治、選舉的事情本來就有很多人會捕風捉影。

謝立功 民眾黨

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