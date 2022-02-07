搶選票？柯文哲坦承密會馬英九：政治前輩都是請益對象

台北市長柯文哲被爆曾密會前總統馬英九，柯文哲今證實的確有見面，但「每個政治前輩都可以作為請益對象，這沒什麼奇怪的，不要想太多」；另針對民眾黨立委蔡壁如接任秘書長一事，柯文哲先是笑說，「我當黨主席我自己都不知道」，強調今年九合一選舉，不免要關心各地區提名人，問一下很正常。

柯文哲首先坦承曾與馬英九見面，但也說很長去看前總統陳水扁，「政治前輩總是有累積經驗，每個人都可以作為請益對象」，如果說我每天都在聊天，那就很奇怪，一年去看個一次還好。馬總統只會跟柯文哲討論選舉？這一聽太好笑，不要想太多。

外傳柯文哲跟蔡壁如有「重要事情交談」，蔡壁如也說會到黨部幫忙，是否為接任秘書長一事，柯文哲說，「通常獨家新聞很危險」，民眾黨要換秘書長，「我是黨主席我自己怎麼不知道，呵呵呵呵呵」。

柯文哲表示，每個立委都有分配的區域，今年是九合一選舉，各地區的提名人是怎樣，他總是要問問，選舉狀況總是要問一下，很正常；至於到黨部幫忙？柯說，每個委員到黨部都要幫忙，不是嗎？又不是只有她（蔡壁如），有些人要負責智庫，大家都有要負責的區域或業務。