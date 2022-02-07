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彭文正明開記者會批蔡論文 綠委：藍委幫通緝犯借場地

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
媒體人彭文正。本報資料照片
媒體人彭文正。本報資料照片

台大名譽教授賀德芬明天將與在美國的媒體人彭文正視訊連線，在立法院開「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺」記者會，民進黨立委許智傑查出場地是由國民黨立委鄭正鈐協助申請，許痛批：「國民黨立委竟幫通緝犯開立院記者會？請懸崖勒馬避免抹黑國際名校鬧笑話！」

許智傑說，彭文正因誹謗蔡總統論文造假又拒不出庭，去年底已被通緝，國民黨立委不勸他回國面對司法，反而協助租借立法院場地大開國際記者會？不免讓人不禁懷疑，國民黨立委是要與通緝犯為伍，一同抹黑我國元首？

許智傑指出，倫敦大學已聲明證實蔡英文總統學位屬實，這個論文門已告個段落，沒想到現在卻有國民黨立委協助少數極端意見在國會殿堂開國際記者會，跨國譴責倫敦大學葬送學術尊嚴，若沒有處理好，恐將鬧出國際笑話，「拜託國民黨懸崖勒馬，不要再亂下去了！」

根據賀德芬的採訪通知指出：「倫敦大學2022年發表一項沒署名、沒日期的論文遺失聲明，稱蔡英文1984年被正確授予學位，卻無法解釋為何各大圖書館從未收過蔡英文的論文。倫敦大學唾面自乾包庇政治權貴，葬送學術尊嚴，我們將發表最嚴厲的譴責聲明。」

國民黨 蔡英文 彭文正

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