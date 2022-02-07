政治人物續禁跑攤 陳宗彥：至少到元宵節

中央社 / 台北7日電

疫情升溫，內政部長徐國勇宣布春節期間政治人物禁止跑攤，今天初七開工，但2級警戒持續，禁令是否延長受到關注。指揮中心副指揮官陳宗彥說，措施至少延到元宵節。

陳宗彥在疫情記者會說明，春節期間禁止政治人物跑攤，主要是考量年節活動較多，所以限制宗教場所活動及呼籲政治人物盡量禁止跑攤，過年期間，感謝大多數公眾人物積極配合，今年也成為公眾人物難得可與家人相聚的春節。

陳宗彥說，因為常態性年節活動大概會持續到元宵節，所以已提前告知宗教及各團體，宗教活動限制及公眾人物禁止跑攤等措施至少會執行到元宵。這段時間配合2級警戒延長，及年後相關疫情監測，將配合中央流行疫情指揮中心對疫情監測，適時滾動調整。

另外，指揮中心指揮官陳時中一直被傳是今年台北市長選舉熱門人選之一，據日前民調，陳時中在北市年輕人支持度勝過國民黨立委蔣萬安，今天記者會有媒體再次問及陳時中是否有意角逐北市長之位。陳時中重申，現階段任務是指揮中心指揮官，「疫情控制了，才會思考其他事」。

今天初七開工，新北市長侯友宜鼓勵企業開工前進行快篩，但國內有專家擔心，快篩偽陽性偏高，大量企業快篩恐矯枉過正。陳時中認為，去年底就開始鼓勵企業快篩，Omicron疫情快速，及早發現個案，對疫情控制大有幫助，快篩偽陽性比例很低，不會耗費太多醫療量能。

陳時中提到，快篩驗出陽性者會再進行PCR複驗，「我們比較擔心偽陰性」，今天看到確實有公司在開工前對員工進行家用快篩時，有專門的人員在一旁檢視動作是否確實，大讚做法非常好，可提高快篩正確性。

疫情 快篩 陳時中 徐國勇 陳宗彥

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