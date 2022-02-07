考試院新春團拜 黃榮村期許四大法案順利推動

考試院今上午舉行院暨各部會新春團拜，考試院長黃榮村致詞時期勉大家配合國家永續發展需要，持續健全文官制度、推動數位轉型，並研議用人機關參與選才的機制，讓考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需要之治理人才。

黃榮村指出，考試院及各部會過去一年來，致力於健全文官制度的相關法案，其中4項重要的立法工作，皆攸關文官制度的改革；除「公務員服務法修正草案」、「法律專業人員資格及任用條例草案」、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案」已陸續送立法院審議之外，2023年新進公務人員退撫新制相關法案也預定在今年3月初完成院內的審查作業，盼繼續努力推動，讓4大法案的修法和立法進程，能儘快有具體突破。

黃榮村表示，回顧過去一年因新冠肺炎疫情影響，改變原本的工作型態，感謝院內積極配合各項防疫作為，透過分區辦公、居家辦公、線上會議及電子公文等措施，使各項公務運作在線上型態獲得空前的突破。展望今年，考試院數位轉型仍將是重中之重，電腦化考試的推廣、考試及格證書的數位化、開放資料及循政研究等工作，仍要持續推動。