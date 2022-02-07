受蔡總統邀請 索馬利蘭外長將率團訪台

索馬利蘭外交部長即將率團訪台，我涉外人士僅表示確有相關安排，外交部則表示會適時進行說明。

據索馬利蘭當地媒體報導，索馬利蘭政府將派高級別代表團訪問台灣；消息人士表示，在收到台灣總統蔡英文的邀請後，索馬利蘭外交暨國際合作部長瑞格薩將率團訪台，成員還包括財政部長、計畫暨發展部長等官員。

該報導寫道，此代表團預計於當地時間7日出發，索馬利蘭政府尚未就此次訪問發表官方聲明。

台灣與索馬利蘭於2020年同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。

台灣去年宣布援贈索馬利蘭15萬劑國產高端疫苗，已於1月30日順利運抵；外交部表示，台灣以具體行動體現民主自由夥伴相互扶持，證明台灣與索馬利蘭是「患難見真情」的好朋友。