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搶青年選票選北市長？ 陳時中：疫情控制後才會思考其他事

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

2022台北市長選戰即將在年底登場，各黨紛紛開始布局。其中指揮中心指揮官陳時中在綠營中呼聲高，是否可能出馬角逐北市長？對此，陳時中表示，「選舉事情我重申，現在任務是指揮官，一定要疫情控制才會思考其他的事情」。

有民調顯示，陳時中在40歲以下的民調都勝過國民黨立委蔣萬安，可見年輕人選票可超過蔣萬安。因此民進黨立委王定宇表示，以北市來說，是「值得考慮的好牌」。

據了解，民進黨日前拍板防疫優先，選務延至春節後再決定，而英系傾向由衛福部長陳時中參選台北市長，陳本人也有意願；至於新北及桃園目前沒有明朗人選，台中則待新潮流系推出人選，潛在人選有立法院副院長蔡其昌及立委何欣純。綠營人士指出，雙北和桃園仍是艱困選區。

北市 陳時中 桃園

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