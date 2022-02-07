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藍營派誰來戰陳其邁 高師大校長吳連賞被點名
國民黨要派誰挑戰陳其邁備受關注，中央、地方對人選共識是要地方接受、有勝選機會，呼聲高人選除宣布不連任議員的台北市議員羅智強、無黨籍不分區立委高金素梅，國民黨高雄市黨部主委許福明近日也接觸高師大校長吳連賞，但吳近日已明確表達態度，參政意願不高。
吳連賞現年65歲，連任2屆高師大校長，人和、活動力強，治校表現頗獲肯定，明年8月校長任期屆滿，由於他為國民黨籍，老家在金門，在高雄深耕40年，藍綠人脈雄厚，國民黨黨務人士勸進他轉跑道參政，他說，去年底陸續有接觸，但他思考自己不適合投入政治，已明確表達態度和意願，沒有心動與懸念。
吳連賞說，他是地理學者，長期做地理研究，懷抱環遊世界夢，若卸下教職，嚮往到世界各地旅行。吳加入國民黨30多年，和綠營人士互動也友好，他說，自己一向秉持政治放兩邊，學校經營擺中間，一切就事論事，不會有政治化思考。
建議藍營應該派出什麼條件人選出戰？吳連賞說，爆發力是滿重要特質，能提出讓高雄更好願景，才能獲得更多認同與共鳴。
據了解，高雄市黨部近期陸續接觸過醫界換肝權威陳肇隆、高雄市前副市長李四川、高師大校長吳連賞等人，陳肇隆、李四川考量家庭及工作因素，意願不高。吳連賞原本被黨部視為一張好牌，吳初步也回絕了。
國民黨中央黨部祕書長黃健庭、不分區立委吳怡玎都有高雄淵源，在黨部考量名單內，國民黨前立委黃昭順的醫師女兒陳菁徽也被認為專業形象出色的新生代人選。
綠營部分，現任高雄市長陳其邁力拚連任，黨內人士說，陳施政成績不俗，招商、防疫表現也獲民意支持，普遍看好他能順利過關，「贏多贏少而已」。陳其邁最近忙於防疫，過年期間仍天天開防疫會議並直播談疫情動態，他強調，市政與防疫優先，選戰等事不是當前重點。
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