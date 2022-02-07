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朱立倫：訪美一定會去 越快越好暑假前成行

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨國際部副主任黃裕鈞昨天返台表示，不排除如果美國疫情無法降溫，會改以視訊方式取代訪美計畫，此說法引發外界對於黨主席朱立倫訪美計畫生變的聯想。朱立倫今受訪強調，「訪美計畫一定會去」，但要配合疫情，希望越快越好，最慢在暑假前成行。

朱立倫表示，這段期間國民黨跟世界各國所有的好朋友，常常面對面或透過視訊的接觸，駐美代表處也籌備完成，進行到一定的階段，前段時間包括副主席夏立言副主席、海外部主任陳以信以及國際部同事分別在美國訪問，會見非常多美國國會、行政、智庫以及學界重要的人士。

朱立倫強調，「我們相信國民黨連結全世界，親美的態度是我們最基本的立場，永遠不會改變。讓世界看見國民黨堅持民主自由的路線，也是我們最重要的路線。」希望疫情稍緩之後，他就能到美國訪問，進行更多的交流，讓全世界看見國民黨努力堅持民主自由的立場。

對於蔡政府即將開放日本福島食品，總統府表示樂見台灣走向世界。對此，朱立倫表示，任何含有核災潛在風險核食，國民黨絕對反對，歡迎日本跟台灣所有的經貿合作，也歡迎日本的食品，但國民黨絕不接受任何含有核災疑慮的食品，沒有一個完整檢驗，就想要透過民進黨這樣的方式驟然開放，國民黨一定堅決反對。更何況核食是經過779萬民意的決定，民進黨怎麼可以再度的踐踏民意來對抗民意，這是國民黨絕對不能接受的。

國民黨 朱立倫 美國

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