備戰九合一選舉 朱立倫籲團結：沒有一同志能置外
立法院第10屆第5會期今開始立委報到，國民黨立院黨團上午舉行新會期首次黨團大會，黨主席朱立倫與會並向黨團成員拜年。朱立倫致詞時表示，虎年面臨最大挑戰就是年底九合一選舉，沒有人可以置外，大家要拿出每一分力量，不要再有個人考量、不要因為個人發言傷害黨、破壞團結，唯有這樣的決心，才能迎接勝選。
朱立倫出席立法院黨團大會時先提及，民眾關心的民生議題，包括最近缺蛋問題，雖然看起來是小事，但民眾的小事就是政府大事，更是國民黨最關心的事；並重申，食品安全沒有任何折扣空間，台灣對日本的情感無庸置疑，大家長期以來更是盟友及合作關係，台日貿易也是最密切，但核災食品是全民不能接受的。
朱立倫表示，779萬公投結果不是政府可以踐踏、撕毀的，民要的是安全，政府要保障全民健康，沒有任何妥協空間和交換條件。民進黨政府如果敢撕毀公投結果、違逆民意，就必須付出代價，國民黨永遠和民眾站在一起，堅定立場，安全可靠的日本食品他們大力歡迎，但是核災食品只要對民眾有傷害，一定反對到底。
朱立倫表示，前段時間因大家共同努力，民進黨本來想用鴨霸方式逕付二讀，快速通過地方制度法，但台灣整體區域重劃，不是民進黨一人說了算，更不是民進黨個人之私就可強度關山。國民黨贊成地制法修正，但需有完整配套及「財政收支劃分法」，否則只是騙各縣市，最後無法達到升格效果。
朱立倫借黨團在臨時會擋下地制法為例表示，國民黨只要堅定立場、團結，才有戰鬥力，唯有如此才能獲得民眾支持。年底九合一選舉雖然各立委不一定參與，但相信每位同志都有深刻體會，「國民黨沒有一同志、一縣市可以置外於這個團體，」沒有任何人可以居安，躲過民進黨政治追殺、造謠抹黑。
朱立倫也說，這次會推出特別提名辦法，讓更多年輕世代獲得提名，尤其各地縣市議員、鄉鎮市長等民代，要讓黨內優秀年輕同志一棒接一棒，國民黨才有未來。
話鋒一轉，朱立倫也提及對美工作更是黨重中之重，除了和世界各國連結，國際部和美國國會參眾兩院、行政部門、智庫學界保持密切聯繫，透過不斷出訪連結，加上黨駐美代表處工作，接下來只要疫情允許，他跟各位有機會一定一起訪美，不讓民進黨單一聲音在美國，在世界破壞國民黨的聲譽和地位。
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