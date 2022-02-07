桃議會國民黨團總召卸任 蘇家明：給年輕人機會

桃園市議會國民黨團今天中午舉辦總召及幹部交接典禮，卸任的議員蘇家明致詞時宣布這屆任職期滿不再擔任公職，意味不再競選連任。

蘇家明先後擔任過桃園縣政府時期的桃園市民代表會1任代表、1任副主席、2任主席、桃園縣轄桃園市長8年9個月，與桃園升格後的兩屆市議員，合計擔任30多年公職人員，表現深受各政黨和地方各界肯定。

蘇家明致詞的時候也呼籲國民黨新生代能夠站出來打拚，為國民黨注入一股新活力，他民意代表公職結束前還是會繼續為鄉親服務，同時做好監督市政的工作。

他會後表示雖然許多朋友希望他再投入下一屆議員選舉，但是他很清楚說明自己確定不會再競選，把機會讓給年輕人，國民黨人才濟濟給，早一點宣布讓年輕人早準備，他也沒有接班人，就是希望年輕人出來服務。