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出征桃園市長選舉？鄭運鵬：不急著表態

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院第10屆第5會期上午立委新會期報到，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）率同幹事長鄭運鵬（右）、副幹事長、林靜儀、黃世杰、書記長陳歐珀（左）、副書記長林楚茵、王美惠一同前往報到、賀年。記者黃義書／攝影
立法院第10屆第5會期上午立委新會期報到，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）率同幹事長鄭運鵬（右）、副幹事長、林靜儀、黃世杰、書記長陳歐珀（左）、副書記長林楚茵、王美惠一同前往報到、賀年。記者黃義書／攝影

桃園市長年底選舉，民進黨由誰接班現任市長鄭文燦，人選尚未出爐，多次被外界點名的立委鄭運鵬指出，桃園提名不需要比較早，現在兩黨提名都還未確定，時間還早，中央執政每一步都要步步為營，跟著中央黨部節奏時程去配合就好，不急著說要表態。

鄭運鵬說，每一個現任立委都有工作所在，桃園過去曾經有8年民進黨沒立委，他已是最資深立委，很清楚在地民代職責所在，就是份內工作做好，幫助蔡英文總統把滿意度顧好。

鄭運鵬說，選舉是責任，常說戰士無選擇戰場權利，去年底還有地制法爭議，牽涉到各黨的提名作業，有些事可選擇、有些事是被選擇，提名方式都配合總統考量，他扮演大的執政機器裡面的小齒輪，個人意願沒有這麼重要，中央地方雙重執政責任更重要，把自己份內工作做好，讓大家來評斷。

至於台中市長人選，有傳出立院副院長蔡其昌、立委何欣純等人，民進黨台中立委林靜儀指出，縣市首長、議員選舉都是重要選戰，這次中二選區補選重新發現台中市府讓人失望，包括違建、捷運路線規劃等，都讓市民疑惑不滿，站在民進黨立場，要如何團結回應地方執政的重要政策，「我們會推出最好人選。」

民進黨 桃園

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