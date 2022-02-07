聽新聞
test
0:00 / 0:00
被問2024選總統郭侯結盟？ 侯友宜回應：我是新北市長
距離2024總統大選僅剩兩年，身為國民黨內較有潛力問鼎的新北市長侯友宜，傳出將爭取與鴻海創辦人郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。不過侯友宜今日受訪並未正面回應，僅說「我是新北市長，好好把新北市工作做好。」
國民黨近來在公投、立委補選及罷昶公投接連挫敗，國民黨主席朱立倫的聲勢也一路往下，不僅離2024總統大位越來越遠，也削弱藍營在2022年縣市長勝選機率。與此同時，侯友宜雖然在公投上，以千字文表態引起深藍選民的不滿，但民調依然高居首位，因此仍是國民黨內較實力挑戰總統大位，甚至傳出侯營打算與郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。
對此，侯友宜今日出席2022新北愛幸福市集活動，會後受訪並未正面回應，僅說「我是新北市長，好好把新北市工作做好。」最後還祝大家新春愉快。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言