聽新聞
test
0:00 / 0:00

被問2024選總統郭侯結盟？ 侯友宜回應：我是新北市長

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
身為國民黨內較有潛力問鼎的新北市長侯友宜，傳出將爭取與鴻海創辦人郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。記者劉懿萱／攝影
身為國民黨內較有潛力問鼎的新北市長侯友宜，傳出將爭取與鴻海創辦人郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。記者劉懿萱／攝影

距離2024總統大選僅剩兩年，身為國民黨內較有潛力問鼎的新北市長侯友宜，傳出將爭取與鴻海創辦人郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。不過侯友宜今日受訪並未正面回應，僅說「我是新北市長，好好把新北市工作做好。」

國民黨近來在公投、立委補選及罷昶公投接連挫敗，國民黨主席朱立倫的聲勢也一路往下，不僅離2024總統大位越來越遠，也削弱藍營在2022年縣市長勝選機率。與此同時，侯友宜雖然在公投上，以千字文表態引起深藍選民的不滿，但民調依然高居首位，因此仍是國民黨內較實力挑戰總統大位，甚至傳出侯營打算與郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。

對此，侯友宜今日出席2022新北愛幸福市集活動，會後受訪並未正面回應，僅說「我是新北市長，好好把新北市工作做好。」最後還祝大家新春愉快。

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

開市緊盯民生第一線防疫 侯友宜下令「全面備戰」

柯文哲拋2月底微解封 侯友宜認為關鍵在3指標數據

今開市明開工 侯友宜：身體有疑慮先篩檢再上工

守住疫情關鍵 侯友宜盼所有社區嚴格落實防疫規定

相關新聞

台中新聞局長異動 鄭照新接任

新春剛開工，台中市長盧秀燕小內閣就有異動；任內新聞局長三度換將，現任局長黃國瑋調有給職市府顧問，高雄市新聞局前局長鄭照新...

2022縣市長選舉／白選將名單曝 高雄點名蘇偉碩

民眾黨秘書長謝立功昨天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪表示，他有報名參選桃園市長，立委高虹安、邱臣遠分別出戰新竹市、基隆市...

鄭照新、黃國瑋併肩作戰 台中年底選戰開打

台中中二選區立委補選，民進黨以總統選戰規模猛攻候選人顏寬恒、狂打市長盧秀燕，讓施政滿意度高的盧秀燕心生警惕；盧秀燕提早布...

朝野看缺蛋 藍批補貼緩不濟急 農委會慢半拍

農委會祭出補助措施盼解決缺蛋問題，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，農委會雖祭出補助措施，但產業界也有意見，蛋雞養成需要18...

綠營屏東縣長初選打得火熱 賴清德公開信推薦鍾佳濱

屏東縣長百里侯之爭競選激烈，民進黨立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄爭取黨內初選名，鍾佳濱今發出，副總統賴清德推薦鍾佳濱的一封信...

攜手民眾黨挑戰陳其邁？蘇偉碩：我是台聯黨員

民眾黨秘書長謝立功今天接受網路節目專訪談年底縣市長選戰布局，提到曾與反萊劑醫師蘇偉碩接觸，指彼此理念相近，也語帶玄機說「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。