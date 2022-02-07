被問2024選總統郭侯結盟？ 侯友宜回應：我是新北市長

距離2024總統大選僅剩兩年，身為國民黨內較有潛力問鼎的新北市長侯友宜，傳出將爭取與鴻海創辦人郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。不過侯友宜今日受訪並未正面回應，僅說「我是新北市長，好好把新北市工作做好。」

國民黨近來在公投、立委補選及罷昶公投接連挫敗，國民黨主席朱立倫的聲勢也一路往下，不僅離2024總統大位越來越遠，也削弱藍營在2022年縣市長勝選機率。與此同時，侯友宜雖然在公投上，以千字文表態引起深藍選民的不滿，但民調依然高居首位，因此仍是國民黨內較實力挑戰總統大位，甚至傳出侯營打算與郭台銘結盟，也不排除「郭正侯副」。

對此，侯友宜今日出席2022新北愛幸福市集活動，會後受訪並未正面回應，僅說「我是新北市長，好好把新北市工作做好。」最後還祝大家新春愉快。