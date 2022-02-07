18歲公民權修憲 民進黨拚月底立法院會表決

修憲工程浩大，18歲公民權修憲案，已於上會期臨時會送出修憲委員會，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，修憲已走到一個程度，18歲公民權等到月底或下月初會在院會表決，他也喊話，國民黨若在修憲時刻缺席，會被歷史鞭屍。

柯建銘指出，這是一個「三缺一」的修憲，過程中只有國民黨沒有來、抵制修憲，「歷史會看待這一刻」。對於國民黨團總召曾銘宗說，修憲複決不能綁大選，柯建銘表示，公投不可以併大選是法章明定，修憲必須公民複決，「沒有所謂不可以跟選舉併在一起」，因門檻非常高，必須要900多萬票，國民黨說不能併選舉，就是要抵制修憲，讓修憲破功、不可能成功。

柯建銘說，修憲委員會已經結束，國民黨團還在談環境權入憲等問題，「請他了解立法院議事程序，不可能再回頭走，車子從高雄開到桃園要進台北，怎麼可能重新來？國民黨既然逃避修憲、反對修憲就講清楚，不要既逃避又要說謊，人民眼睛很亮，看得懂國民黨搞什麼遊戲」。

對於地制法修法問題，柯建銘表示，地制法在臨時會的時候國民黨抵制，讓地制法沒有在臨時會討論，「這題目很清楚，我還是贊成新竹縣市合併升格，但是必須修法有程序，必須考慮時間性問題」。

至於新會期優先法案為何？柯建銘說，可能2月下旬會開議，從今天開始會問黨團成員對於優先法案看法，有程序必須要走，然後再跟行政院對過，今天談優先法案過早，開議後優先處理是修憲。

柯建銘今也率新任黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀、副幹事長林靜儀、黃世杰、副書記長王美惠、林楚茵等成員共同完成新會期報到。柯建銘說，新團隊每個人都是頭腦清楚反應非常靈敏，也接地氣，共同DNA就是團結兩字，新會期已展開，希望朝野能夠以對話代替對抗，「國家是大家的，大家團結面對國家困難」。