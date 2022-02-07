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朱立倫：不能再有任何個人的考量 國民黨要團結勝選

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨上午舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫表示，新春希望是期待國民黨團結勝選，今年是團結戰鬥年，國民黨上下一心、團結一致，沒有任何同志可以置外於這個團體。他也說，除了國民黨，也呼籲所有在野力量，大家團結在一起，共同面對強勢鴨霸的民進黨，只有團結才能勝選。

朱立倫在致詞時表示，年底九合一的選舉，國民黨唯同舟共濟團結一致，才能夠迎接勝利，沒有任何一位同志可置外於大家，只有團結這一條路，不能再有任何個人的考量，才能面對鴨霸和民主獨裁的民進黨。不但國民黨自身要團結，非民進黨體系反對的社會力量通通都要團結在一起，才能夠贏得勝利。

有關國民黨提名時程，朱立倫表示，這個星期提名特別辦法，包括縣市長、直轄市長、地方議會都會在本周中常會來討論，希望能夠盡速通過，這個月也會加快速度來進行相關的籌備和協調工作。

對於第一波提名是否會有台北市嗎，是否會朝藍白合方向進行？朱立倫未正面回應，僅表示，他希望針對於最辛苦的地方、最需要挑戰的地方，能夠盡快的來協調出理想的名單，這樣國民黨才能夠做好萬全的準備，其他各縣市也會做相關的協調。

此外，對於新人參政，朱立倫強調，年輕人就是國民黨的希望，只有更多年輕朋友成為國民黨的提名候選人，國民黨才有未來、願景，讓年輕人在各個選區都有機會參選；也不一定要特定哪一些選區，有不同的志願和有需要挑戰的選區當中，也會徵詢並希望有年輕候選人參與挑戰。

朱立倫說，前總統蔣經國在4、50年前就有這樣培養年輕世代的遠見，不管是前主席吳伯雄，還是前總統馬英九。所以國民黨不能夠沒有年輕世代，這一次的九合一選舉一定要讓年輕世代能夠出頭，一棒接一棒，「不滿意的責任我來扛，但一定要讓年輕世代獲得更多的提名」。

國民黨 朱立倫 民進黨

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