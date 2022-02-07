馬英九遺憾國民黨連三輸 呼籲痛徹檢討改革加強團結

國民黨上午舉行新春團拜，前總統馬英九致詞時表示，去年底到今年初的四大公投、中二補選和罷免案，「很遺憾本黨都輸了」。國民黨身為最大反對黨，一定要痛切檢討這次公投與選舉罷免失利的原因，徹底改革並且加強團結，才能有效監督這個只會鬥爭、不顧民生的蔡政府。

面對國民黨連三輸，馬英九認為，民進黨多數暴力、濫權執政的氣焰因此更為囂張，種種跡象顯示這個黨正在快速的走向獨裁。例如在立法院以突襲表決方式，史無前例地把中央政府總預算案抽出委員會逕付二讀，並以同樣手法強制修改「地方制度法」、執政縣市竟然還行文國營企業要求鉅額捐款等，這些動作已經違反民主國家常態。

同時，馬英九也說，蔡政府打壓異己的手段早已不是一個民主國家該有的作法，更有諸多作為不符民主憲政、違反「法治國」原則。台灣已成為「不自由的民主」（iliberal democracy），正邁向「民選專制」elected auto-cracy）之中。

馬英九說，2022地方選舉馬上就要到來，民進黨必然更加肆無忌憚。在此他請求各位黨內先進同志集合一切的力量，幫助黨主席朱立倫推動改革團結，讓國民黨再次成為民眾的選擇。

此外，馬英九表示，現在台灣不只是民主退步，民生問題也十分的困擾。在春節前夕爆發了雞蛋荒、春節後台電將提前實施夜間減少用電，而物價更是蠢蠢欲動，老百姓的日子並不好過。

馬英九說，蔡政府上任5年7個月，新生兒大減54620人，減幅26%；2021年台灣的生育率更在全球墊底，2020、2021連續2年出現「生不如死」的人口負成長。而他擔任總統8年，新生兒不但沒有減少，反而增加15000人，增幅7.5%，「那時候我看到統計數字時非常的興奮，雖然孩子都不是我的」。

馬英九指出，事實上，蔡總統完全延續他當年生育獎勵的措施，還加碼給付，為何效果不彰？據國內人口學家研判，除社會、經濟因素外，有些民眾不願生育是擔心兩岸可能發生戰爭。

在國際關係方面，馬英九表示，我國的邦交國持續減少，只剩14國，比他任內減少了8國，是1912年中華民國開國以來邦交最少的時刻，而且未來還可能有未爆彈。而近年美國、日本對台灣都很友善，但口惠仍多於實惠，從副總統賴清德這次出訪宏都拉斯過境美國所遭遇的狀況，可見一斑。

馬英九認為，真正關鍵，還是兩岸關係持續惡化，顯然兩岸對立而不對話，對我方是最不利的，不過最近冬奧在大陸舉行，我方以中華台北的名義參加，雙方都展現了善意，這是一個可貴的開始，雙方都應該珍惜並且將它擴大。

馬英九表示，在疫情肆虐下，今年春節超過2萬人不能回家圍爐。台灣的疫情，在民眾高度配合下，獲得相對穩定的控制，但大家還是要嚴守戴口罩、勤洗手、不握手、維持社交距離這四個重要的規定，希望新的1年，台灣的疫情能得到舒緩。