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爆今明天就會開放福食 藍營揚言若強行開放將有動作
福食開放箭在弦上，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今於立法院新會期報到受訪時透露，已接獲消息，政府不是今天就是明天宣布開放，他並表示，政府若強行開放，國民黨將會有一系列措施。
曾銘宗強調，反核食是經過779萬人民通過的重要政策，希望蔡政府能聽到民意及各界聲音，不要踐踏民意、強行開放，若政府強行開放，國民黨團會有一系列措施，以保障全民健康權益。
對於民進黨團總召柯建銘批評，國民黨是修憲逃兵，曾銘宗今也反嗆，「柯總召在造謠」，他並強調，國民黨支持公民權下修至18歲，但修憲須符合程序正義。
曾銘宗表示，一開始的修憲委員會，藍委遲到1分多鐘，民進黨團就自行推選召委，不讓國民黨參加，國民黨支持公民權下修至18歲，但要重視程序正義。他說，立法院長游錫堃之後召集的朝野協商，國民黨團會出席，不但要把公民權下修到18歲，環境權等相關條文也希望納入。
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