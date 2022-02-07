宏都拉斯總統卡斯楚確診 總統府：賴清德今早快篩陰性

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖為副總統賴清德（中）結束出訪宏都拉斯行程，返台抵達機場，揮手致意。本報資料照片，記者季相儒／攝影
圖為副總統賴清德（中）結束出訪宏都拉斯行程，返台抵達機場，揮手致意。本報資料照片，記者季相儒／攝影

我國友邦宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）確診新冠肺炎，由於副總統賴清德上周赴宏都拉斯參加卡斯楚的就職典禮，也引發國內關注。總統府發言人張惇涵今天表示，目前賴清德健康狀況良好，今天早上最新的快篩檢驗結果也為陰性，賴清德感謝各界關心。

張惇涵表示，蔡英文總統已於第一時間請外交部長吳釗燮及我國駐宏都拉斯大使溫曜禎，向宏都拉斯政府致上誠摯關心與慰問，並祝福卡斯楚早日康復，賴清德也透過駐館轉達誠摯問候。

張惇涵表示，目前賴清德健康狀況良好，今天早上最新的快篩檢驗結果也為陰性，賴清德感謝各界關心。實際上，特使團出訪期間，皆依照防疫指引採取防疫措施。特使團團員在出訪前及返國前的4次PCR檢測皆為陰性，出訪期間的每日快篩及返國後隔離期間的定期快篩也都為陰性。醫療團隊也會持續掌握副總統及訪團團員的健康狀況。

賴清德 宏都拉斯 快篩

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