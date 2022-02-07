立法院新會期報到 洪孟楷、陳歐珀搶得藍綠頭香

立法院新會期今、明兩天報到，國民黨立委洪孟楷約早上6點25分就到群賢樓，為全體立委最早到，第二名則是民進黨團書記長陳歐珀。立法院長游錫堃今到場後，也發送立陶宛巧克力給在場人員，感念立陶宛力挺台灣，並強調台、立兩國追求自由民主決心都是一樣的，要攜手合作，有更多互相支持。

洪孟楷受訪時表示，希望台灣早日擺脫疫情、百業復甦，讓一切恢復正常，他也會繼續監督行政部門；對於傳出近日政府將宣布開放福食，洪孟楷則呼籲，政府不要做違背民意的事情，要向社會大眾說明相關訊息，民眾也關心海關檢驗量能是否充足，「如果是為了開放而開放，相信台灣人民不會買單」。

陳歐珀則表示，這會期是法案會期，也進入實質修憲的時刻，民眾對於修憲有很多的期待，相信會有很多突破性發展。他也強調，新會期問政重點在於呼籲政府能開發龜山島，讓台灣成為觀光大國，也讓宜蘭縣成為觀光大縣，另政府應籌組電池國家隊，讓台灣有第2座護國神山。