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宏都拉斯總統確診 外交部：賴清德及團員身體健康良好

聯合報 / 記者張加／即時報導
副總統賴清德（左一）1月底與宏都拉斯新總統卡斯楚舉行雙邊會晤。圖／總統府提供
副總統賴清德（左一）1月底與宏都拉斯新總統卡斯楚舉行雙邊會晤。圖／總統府提供

宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）確診新冠肺炎，由於卡斯楚上個月底才會晤副總統賴清德，外界關心賴清德及特使團的健康狀況，外交部今指出，副總統及團員身體健康良好。

據外電報導，卡斯楚表示，經篩檢她確診罹患新冠肺炎，並說症狀輕微，隔離期間將繼續主持政務。

賴清德擔任特使，1月下旬率團前往宏都拉斯參加卡斯楚的就職大典，並與她近距離接觸。

外交部發言人歐江安今早回覆媒體指出，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎在第一時間轉致蔡英文總統、賴清德及外交部長吳釗燮的誠摯關心，祝福她早日康復。

歐江安表示，賴清德曾於宏國當地時間1月26日晚間與卡斯楚在宏國首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動；訪問宏國期間，特使團嚴格遵守防疫規定，參加活動時全團人員及駐館人員也全程佩戴口罩，訪問期間及返台前所進行的抗原快篩及PCR核酸檢測結果都是陰性。

目前特使團所有人員刻依防疫規定進行檢疫隔離，並已進行至少2次抗原快篩，結果均為陰性，副總統及團員身體健康良好；全團人員將於結束隔離前一日再次進行PCR採檢。外交部也持續密切注意全團人員健康狀況。

卡斯楚 賴清德 外交部

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