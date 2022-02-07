福食傳將開放 游錫堃首表態：如符合標準立院應支持

福島食品開放箭在弦上，國民黨立院黨團總召曾銘宗昨透露，蔡政府可能今、明兩天就會宣布開放。立法院長游錫堃今受訪時首度表態，「如果都符合標準，立法院應該要支持」。

對於政府是否這兩天就會宣布開放，游錫堃指出，他都沒有聽到任何消息，近期過年休假，之前都在忙臨時會，都沒有碰到與討論福島食品有關的任何決策人士，「我現在聽說的都是從媒體收到的」。

游錫堃表示，福島食品議題最主要有國際標準，也會有科學論據，當然民意非常重要，都要併案考量，這件事情決策是在行政院，做決定會考慮到這三個方面，立法院是站在監督立場，任何政黨都應該對行政院盡到監督效果，「如果都符合標準，立法院應該要支持」。

至於國民黨團揚言強力杯葛，游錫堃說，會盡量來溝通，「國際標準不是我們訂的，大家會沒什麼意見，科學證據不會有不同科學的論據，這都很客觀標準」，民意是各黨有各黨支持者，各黨一定會考慮到支持者意見，這部分要多溝通說明，讓大家都了解，「立法院是最高民意殿堂，立法院所做一切事情，一定以民意為依歸。」