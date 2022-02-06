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立法院新會期拚修憲 柯建銘：國民黨不要當修憲逃兵

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。報系資料照。記者余承翰／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。報系資料照。記者余承翰／攝影

立法院第10屆第5會期將於明、後報到，備受矚目的修憲及地制法修正草案，成為朝野攻防重點。民進黨團總召柯建銘表示，這兩天只是報到，還沒開議，開議前會針對重要法案跟在野黨團溝通，柯建銘也批評國民黨，「修憲只有國民黨沒來，不要再當修憲逃兵」。

國民黨團總召曾銘宗受訪時指出，國民黨支持修憲，尤其是18歲公民權，不過有三個前提：第一，尊重程序正義，須等朝野立委到場再開始討論，完成後須經立法院四分之三同意及公投；第二，修憲不能綁2022、2024大選，因四大公投中，民進黨強調「對事不對人，不能綁選舉」，同樣邏輯這次也不能；第三，環境權要入憲，並檢討總統有責無權。

對此柯建銘表示，國民黨對於修憲是天天講假話，委員會就是朝野到場，但在野黨只有國民黨沒來「三缺一」，成天又用不成理由的理由反對，而修憲本來就是交由公民複決，國民黨卻刻意抵制，另若國民黨有相關修憲意見，應在委員會中提出，但國民黨不來，且委員會已走完，只有18歲公民權送出委員會，接下來就是等待院會處理，「國民黨搞得清楚狀況嗎？難道不知道立法院程序嗎？」

柯建銘也直言，國民黨不敢面對修憲的原因，第一是因為18歲公民權對國民黨不利，年輕人不會支持國民黨，第二是國民黨怕得罪中共，因修憲代表台灣是主權獨立國家，中共不想看到台灣修憲。他也呼籲，下會期馬上要面對修憲三讀問題，院會表決完就公民投票複決，「國民黨要面對歷史見證的時刻，不要逃避又說謊」。

國民黨 修憲 柯建銘

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