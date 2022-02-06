傳柯文哲找她接秘書長 蔡壁如曝合照：不會有人事變動

備戰年底地方大選，民眾黨已提名超過50名議員參選人，但過程中爭議頻傳，甚至出現有酒駕前科的參選人，使民眾黨飽受抨擊。據傳，黨主席柯文哲因此不滿秘書長謝立功，有意找心腹、立委蔡壁如農曆年後接任秘書長整頓，對此蔡壁如說，柯文哲有跟她提要幫忙黨部，但沒有人事案，蔡壁如今晚也曝光兩人見面的合照，強調「不會有人事變動」。

民眾黨在農曆年前公布第二波議員參選人名單，但新北市議員參選人林致兵及桃園市議員參選人陳品杰被抓包有酒駕前科，除引發輿論批評，黨內也炸鍋。據傳，柯文哲因提名爭議，不滿黨中央處理不力，有意找蔡壁如進駐黨中央整頓。

不過蔡壁如受訪時表示，先前有接獲柯文哲的訊息，但她看了新聞嚇一跳，「明明只說要去幫忙黨部，怎麼變成人事案」。

她並指出，過年前，柯的幕僚有和她的幕僚聯繫，說有「十分重要的事」必須見面談，但當時立法院正忙著審總預算，所以她跟柯說如果是重大的事，就等過完年後再好好談一談。

對於外界傳聞不斷，柯、蔡兩人今晚也見面討論，蔡並曝光兩人合照表示，柯希望她能去黨部幫忙，今年是民眾黨第一次參與九合一選舉的啟動，過年後黨部應啟動選戰模式，她強調，「不會有人事變動」，民眾黨很小，沒有時間和本錢內耗，「主席請我到黨部幫忙，是來做事的，不會談人事」。

另有民眾黨政人士表示，議員提名確實出了問題，不過若說都是謝立功的責任很奇怪，提名的最高決策小組是選決會，領頭就是柯文哲，「每個人選柯文哲都看過，各地方報上去，一個一個看，然後檢討、下判斷，最後決策就是柯文哲」。

該人士也說，雖然提名爭議鬧很大，但沒有看到柯文哲特別苛責謝立功，「因為苛責謝立功，等同柯文哲苛責自己」，且若在大選前換掉秘書長，等同陣前換帥，反而動搖軍心。

【中央社台北6日電】

針對媒體稱將接民眾黨秘書長一事，民眾黨立委蔡壁如晚間表示，她今天傍晚已跟黨主席柯文哲見面，內容有3點：柯文哲希望她能到黨部幫忙、不會有人事變動、為黨盡心盡力；過年後，黨部應該要啟動九合一選戰模式。

蔡壁如今天接受中央社記者訪問時表示，她沒有跟柯文哲談過，媒體報導太過誇大；柯文哲的秘書在上會期臨時會時曾與她的助理聯繫，起因是最近議員提名有些紛紛擾擾，而她自己又是負責雲嘉南地區，所以柯文哲想要聊一下，並請她到黨部幫忙。

蔡壁如晚間透過臉書表示，年還沒過完，一整天就接到許多關心電話，趁著今天傍晚的空檔和柯文哲見面、談了一下，整個事情重點有3個。

蔡壁如指出，首先是柯文哲希望她能到黨部幫忙。由於過年前黨部對各地方議員參選人的提名，在社會各界產生很多紛擾，因為民眾有一些期待、對民眾黨提出的參選人也有期待。

她表示，民眾黨是由一群素人組成的政黨，正因為是素人，在提名的制度上有很多不足之處，最近社會上給予的指教和意見，柯文哲也聽見了；今年是民眾黨第一次參與九合一選舉，理論上過年後，黨部應該要啟動選戰模式。

其次，不會有人事變動。蔡壁如說，台灣民眾黨很小，沒有時間和本錢內耗，柯文哲請她到黨部幫忙，是來做事的，不會談人事、也不會有人事變動；在黨部，她要討論的是進入選戰模式之後，如何迎戰年底九合一選舉。

蔡壁如說，最後是為黨盡心盡力、鞠躬盡瘁。既然身為民眾黨一員、而黨主席又有命於她，一定為黨盡心盡力、鞠躬盡瘁，並期待黨員繼續給予批評、指教和建議，讓整個黨能朝向同一個目標前進，越來越上軌道。