蔡炳坤選台中市長？ 對藍綠都有影響

台北市副市長蔡炳坤可能「補位」選台中市長？一旦確定參選，恐對現任市長盧秀燕造成衝擊。不過，蔡炳坤在受訪時指出，他在公餘假日之時須代表民眾黨關照中彰投地區，也在尋找縣市長適當參選人；除非找不到合適者他才會「補位」。他若參選市長，對藍綠各有影響。

過年前周末上午，台北市副市長蔡炳坤邀民眾黨台中市議員參選人與市黨部主委郭達鴻等人，召開一場宣布五名議員參選記者會，蔡炳坤還親自揮毫撰寫春聯贈送給與會的參選人與記者。雖然蔡炳坤在接受記者提問時，並未清楚表明參選台中市長的意向；但現場有媒體參測蔡的參選，應是八九不離十。

參選台中八九不離十

會後蔡接受本報記者電話採訪時表示，他尚未決定是否參選，若沒有適當人選投入，他才會承擔，進行「補位」；唯有縣市長與市議員參選人打團隊戰，才能讓民眾黨在地方紮根。但以民眾黨現有支持率，縣市長要勝選的難度仍高。但蔡表示，希望在議會建立「黨團」；也就是至少要有三席縣市議員當選。

蔡炳坤曾是胡志強時代的台中市副市長，過去在台中任內仍一直維持無黨籍身分，並短暫前往中央擔任文化部政務副部長。政黨再次輪替後卸任，後受台北市長柯文哲之邀任台北市副市長。柯文哲組台灣民眾黨時，蔡炳坤因認同黨主席柯文哲「共容社會」的政治理念而加入民眾黨，並擔任民眾黨中央委員。

影響誰的選情？

蔡炳坤以「承擔」和「補位」回應記者的提問，表示行政系統出身的他，對參選已不排斥。至於要補位參選哪個縣市，則沒有明說。過去雖曾傳出他可能參選南投縣長，但以也過年前親自到台中召開記者會寫春聯的動作、及他在台中的資歷、且至今仍與胡志強互動良好的脈絡，參選台中市長的機率最高。

民進黨目前最有可能參選台中市長的人選為立法院副院長蔡其昌，一旦蔡炳坤確定投入台中市長選舉，到底對盧秀燕或蔡其昌的影響較大？蔡炳坤沒有正面回答，只表示，這應從民眾黨的黨員及支持者的屬性來看。依民眾黨員與支持者的屬性，多數偏向都會型年輕人、且平均學歷較高。

年輕都會選民最關鍵

依4年前的市長選舉觀察，從盧秀燕大贏林佳龍20萬票的情況來看，多數應是支持盧。若四年後這些選民多數不再支持盧而改支持蔡其昌，則蔡炳坤的參選恐對蔡其昌的影響較大。反之，盧秀燕若仍擁有高支持率，則蔡炳坤難免受拉走一些年輕選票。

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