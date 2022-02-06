中二選區立委補選效應？苗縣長選舉 國民黨3人：步調不變

國民黨受到台中市第二選區立委補選挫敗影響，政壇盛傳苗栗縣長選舉下屆參選人布局發生變化，國民黨目前檯面上的立委徐志榮、縣議會議長鍾東錦，及農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘都強調，維持既定的步調不變。

苗栗縣是民進黨西部唯一沒有執政過縣市，國民黨縣長徐耀昌今年兩屆任滿，下屆縣長可能參選人士點名有徐志榮、鍾東錦及謝福弘，因中二選區國民黨落選人顏寬恒的挫敗影響，傳出新的布局，徐志榮證實過年前國民黨主席朱立倫確實有約詢過，他表達立委任期還有2年，且生涯規畫，並沒有選縣長的選項，一切尊重黨中央決定。

鍾東錦、謝福弘先前都有表態參選縣長的意見，鍾東錦表示，百分之百贊成要有排黑條款，不管是公職人員選舉罷免法或是國民黨黨章，參選人一視同仁是，白紙黑字規定檢驗，至於爭議性則是很主觀，可以人為操作，從政人物或多或少都有爭議。

鍾東錦表示，他於40年前確實曾經犯過錯，也接受應有的處罰，但債總不能跟一輩子，畢竟要參選的是40年後的鍾東錦，他現在還是國民黨縣黨部主委，18鄉鎮市走透透熟悉是應該，即使將來民意調查不如人，他沒有代表國民黨參選縣長，也可以幫忙黨在今年地方選舉勝選。

謝福弘則指出，2、3年前因為國民黨內沒有明確人選，因此表態參選，他也知道自己知名度不夠的缺點，他到處拜訪基層，並尋求支持，後來陸續浮現人選，黨中央並沒有徵詢過他的意願，他低調經營，維持選縣長的選項，並尊重黨中央機制。