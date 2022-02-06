去年才訪台…愛沙尼亞友台議員米林辭世 外交部：深感惋惜

去年來台灣訪問的愛沙尼亞國會友台小組重要成員米林（Madis Milling）3日於一場火災救援行動中不幸辭世，我外交部深感惋惜，並已請駐處代表我國政府向家屬轉達誠摯慰問及哀悼之意。

外交部指出，議員米林為我國重要友人，長期堅定支持台灣，致力促進台灣與愛沙尼亞間友好合作關係。

外交部表示，去年11月底，米林不畏中國大陸威脅施壓，參與波羅的海三國國會跨黨派友台小組議員團首度訪問台灣，力挺台灣與波海國家發展更深厚的夥伴關係，期間並岀席「2021年開放國會論壇」，分享對抗威權惡鄰的經驗。

外交部新聞稿寫道，米林會晤蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃時，均不斷重申對於自由民主等共享核心價值的堅定信念，支持台灣國際參與以及深化台愛關係，並於外交部長吳釗燮午宴時，感性分享幼時獲贈第一台「Made in Taiwan」玩具車，從此對台灣深感興趣，始終對台灣保有美好深刻印象。

外交部對於米林不畏威權打壓，堅毅捍衛自由民主價值，以及深化台愛兩國人民情誼的努力，表達衷心的敬佩與感謝，更對此位誠摯友人的不幸驟逝深感遺憾，引人無限追思。