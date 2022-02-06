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立法院新會期 民進黨團：修憲、地制法再和在野黨溝通

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院新會期明天起報到。本報資料照片
立法院新會期明天起報到。本報資料照片

立法院新會期將於明天開始報到，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，在上會期臨時會時，還有修憲案、地方制度法和私校法沒有修正完成，明天之後再和在野黨團溝通。

立法院定於2月7日、2月8日上午8時至12時、下午2時至5時在群賢樓1樓101會議室辦理第10屆第5會期立法委員集中報到。

鄭運鵬指出，行政院依照蘇貞昌院長三年來的慣例，並沒有優先法案清單的做法，盡量配合立法院和黨團對於議事及政策的需求來進行修法工作。

鄭運鵬表示，上會期臨時會時，還有修憲案、地方制度法和私校法沒有修正完成，這個部分明天之後再和在野黨團溝通，已經討論一段時間的食農教育法較無爭議，可以繼續進行。

鄭運鵬說，國營事業預算希望這會期可以如期處理完畢，「去年的國營事業總預算在會計年度快要結束才處理完，在行政上和議事上都講不太過去，希望今年可以有好的開始」。

鄭運鵬 立法院 地方制度法

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