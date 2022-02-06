台中市長選戰綠營「等1個人」 蔡其昌未明確表態藏隱憂

台中市長盧秀燕民調居高不下，使台中成為民進黨的艱困選區，但隨著國民黨在台中公投及中二立委補選接連失利，綠營又持續猛攻盧秀燕，已讓盧出現破口，熟悉台中選情的民進黨人士表示，立法院副院長蔡其昌為民進黨最可能的候選人，近期參選態勢也日益明顯，但若蔡其昌一旦表態，勢必面臨國民黨「逼宮」，要求辭去副院長，誰來接任副院長恐牽動派系角力，已不是蔡其昌一人說了算，成為蔡其昌遲未表態的一大隱憂。

年底台中市長選戰，民進黨並不乏選將，蔡其昌及立委何欣純、張廖萬堅都被列入民調對象，台中市前市長林佳龍也因輔選立委補選有功，被基層勸進再次對決盧秀燕。

熟悉台中選情的民進黨人士指出，由於林佳龍回鍋台中參選可能性低，論資排輩，年底台中市長選戰以蔡其昌為綠營優先人選，不過，由於蔡其昌仍未展現捨我其誰的決心，市長候選人又牽動各地議員及派系布局，已使基層出現焦慮心情，期盼何欣純以「奇兵」出戰的聲浪也越來越高。

雖然蔡其昌在中二補選後首度鬆口，如果被黨徵召，一定義無反顧，近期也掛起新春賀年看板，參選態勢日益明顯，但該民進黨人士分析，蔡其昌若一旦明確表態參選，國民黨勢必要求辭去副院長一職，以維持議事中立；然而，副院長繼任人選，除了牽涉新潮流系誰能接任，其他派系也可能要求新潮流交出副院長換台中市長，恐掀起派系角力，成為蔡其昌遲未表態的隱憂。

該民進黨人士也表示，雖六都市長候選人皆由黨主席蔡英文徵召，並預計於農曆年後才啟動徵詢，但若蔡其昌有意參選，應盡快明確表態，將綠營在台中的共主定於一尊，才能展現力拚勝選的氣勢，進而帶動地方選情。