羅智強8日起為公投落敗苦行400公里 思考下一步去向

國民黨副祕書長、議員羅智強在國民黨四大公投落敗後，承諾將苦行400公里，並於年後實踐。他今天在臉書表示，2月8日開始要一個人走400公里，除了兌現承諾，感謝公投時大家的支持，也感受走過的台灣土地。

羅智強說，原本打算號召大家一起共走，並在每個走過的縣市舉辦見面會，但因為疫情再起，他決定一個人走完400公里全程，見面會也以網路的方式來進行，減少群聚。雖然有點可惜，不能和大家實體相聚，但疫情當前，就由他代表大家走這400公里。

不過，羅智強說，但每天行經各縣市時，在符合防疫規定的前提下，他還是會邀一些在野夥伴、好友們分段並肩—提步而行，透過直播、透過網路，分享心情、分享見聞、分享對台灣的盼望。

他說，更重要的是，他想邀請100萬名社群朋友，大家不用走到現場，他想借大家的眼睛，借大家的心，陪他走這400公里的感謝之旅。這400公里，既是兌現承諾，用行動對大家的感謝，也是自我沉澱，一步一腳印思索在野制衡的下一步路，思索如何讓自己成為台灣更好的力量，「我看、我思、我寫、我在，我走400公里」。