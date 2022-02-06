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【專家之眼】學位真偽已非關鍵 應對手法才見真章

聯合報 / 張競/中華戰略學會研究員
倫敦大學在春節期間針對蔡英文總統博士學位與論文提出聲明，再讓此項議題成為關注焦點。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。圖／聯合報系資料照片
倫敦大學在春節期間針對蔡英文總統博士學位與論文提出聲明，再讓此項議題成為關注焦點。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。圖／聯合報系資料照片

虎年開春，倫敦大學在春節期間針對蔡英文總統博士學位與論文提出聲明，再讓此項議題成為關注焦點，並又掀起質疑者與護航者另波論戰，各執己見毫不相讓。而各個不同立場媒體亦各取所需，分別就其所希望論述重點，若非避重就輕存心淡化，就是刻意放大強化重點，充分顯現出臺灣社會對此學位真偽疑案，信者恆信，不信者存疑到底之嚴重極化現象。

針對此項學位真偽疑案，能夠延燒如此之久無法落幕，並且經由倫敦政經學院、倫敦大學以及總統府發言人持續說明，但卻不斷浮現更多疑點，確實是讓各方大掉眼鏡；究其原因其實是源於學位審查授予以及論文處理過程違背常情，並且對比其他同時期獲得學位者來說，處處流程顯現出特殊例外，因此實在難以讓質疑者對此服氣。

但在質疑與辯護論證攻防過程中，各方都無法拿出一刀斃命證據，讓此事得以獲得結論告終。倫敦大學與倫敦政經學院所發聲明與回覆查詢者所發函件，又不斷讓質疑者找到漏洞，對於關鍵要點又找不到合理解釋，因此才會讓此項爭議持續獲得推進變化動力，在公說公有理婆說婆有理狀況下，讓此項學位與論文疑案遲遲無法落幕。

就政治層面而言，目前綠營支持者已經浮現聲浪，明確表示就算蔡英文總統學位與論文確實是經不起考驗，其實亦不影響其投票支持其當選與連任之初始投票意念。儘管話雖如此說，但此案不僅是涉及政治支持與投票意向，更在法律層面負有刑事責任；正因如此，就算最後醜聞遭到證實，或許政治版圖與勢力板塊不至於嚴重動搖或推移，但能否順利開脫法律刑責機率恐怕不高，因此才讓本項疑案成為攻防毫無退讓餘地，兵家必爭之地真正原因所在。

假若心中對本案並無定見，純粹從旁觀察持平論斷，爭議發展到此種地步，學位真偽已非關鍵，應對手法才見真章；為何要以此評斷，其實係基於下列三個面向受到考驗所得結論：

首先就是爭議攻防雙方危機處理能力與堅持立場之政治意志；究竟是漠視社會關切，逐步釋出資訊勉強加以說明，還是百般無奈試圖還擊，但卻又提出處處破綻之論述證據，說辭前後不一愈說愈錯，最後搞到提油救火弄巧成拙。

這不僅是在應變處理上缺乏周延思慮，更是態度不夠嚴謹，在草擬辯解說明時，不去找個高手來當假想敵，先行檢視論述是否可行；危機處理能力事涉國家大政治理水準高低，確實才是重點所在。

其次就是要檢視行政司法信譽；爭議發展至此，雙方採取行政司法訴訟攻防已經是無所不用其極。但在過程中，是否曾經運用過政治地位施壓？是否運用特權甚至是濫權處理問題？更重要的是法律訴訟運作過程是否合乎常情？行政司法是否變成當權者遮醜工具？這恐怕會比最後學位與論文真偽與否更值得關注。

吾人只要思考，假若當事者不是還在執政之國家元首，行政部門是否會如此配合將論文副本收錄至國家圖書館，或是在教育部相關資訊體系內將論文資料登錄，但在同時卻又將教師升等資料列為機密封存，此等處處防堵質疑者獲取證據，又刻意提供公眾特定資訊，請問是否人人都有此等待遇？

再加上司法偵辦質疑者過程如此積極，讓其必須在受到通緝狀況下，被迫滯留海外繼續抗爭，是否合乎常情？行政司法體系政治中立是民主法治重要指標，缺乏程序正義就不可能獲得實質正義，這也就是這把火還能夠繼續燒個不停之重要原因，對立抗爭必須仰賴對手殘酷打擊，才能繼續獲得動力絕對不假。

第三就要來談政治品格取捨；本項疑案確實是讓吾人檢視藍綠陣營政治人物絕佳時機，為何綠營重量級政治人物多半對此啞口不言，對照向來是互相聲援砲口對外，此時卻不積極背書反而沉默失聲，問題是出在何處？同樣在野各黨亦是視而不見加以迴避，更是讓人無法理解。

儘管整個爭議發展過程，確實亦不免有紅帽子滿天飛，亦有試圖將此案搞成黨派鬥爭藍綠對立來模糊焦點，但是由於質疑者本身政治傾向是旗幟鮮明，因此本案並未失焦成為政治鬥爭，此亦是為何許多政治觀察家與評論者能夠冷靜看待本案重要因素。

當過濾掉政治算計後，社會公眾反而會有機會看出本案究竟是在純粹檢討當事者道德品格，還是希望透過發掘真相來達成政治效應，背後是否真是如許多撻伐本案動機者，所聲稱是充滿政治陰謀算計；正因如此，透過本案發展過程，觀察臺灣社會政治人物與意見領袖所表達觀點，或是刻意保持距離之政治姿態，從而探索其內心盤算與顧慮，可能會比最後事實真相更有價值。

最後必須指出，對於學位與論文真偽認定，許多人都已經淪入宗教信仰執著程度；最後就算是能夠獲得任何結論，很可能在很多人眼中，不會將其視為正義獲得伸張或是真相能夠昭雪，而會認為只是顯現當時國際社會或是國內政治實力與利益算計指標。但是不要忘記，在檢證與評斷過程中，不僅是當事者之學位與論文，而是包括您我在內的整個臺灣社會，都會受到審判與考驗啊！

蔡英文

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