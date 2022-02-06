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中二立委補選餘悸 藍桃苗基層盼縣市長提名排除爭議人選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中二選區補選失利，候選人顏寬恒遭抄家式攻擊，讓藍營基層對年底縣市長提名出現排除爭議人選聲音。聯合報系資料照
國民黨中二選區補選失利，候選人顏寬恒遭抄家式攻擊，讓藍營基層對年底縣市長提名出現排除爭議人選聲音。聯合報系資料照

國民黨台中市第二選區立委補選挫敗，候選人顏寬恒遭抄家式攻擊，讓藍營基層對年底縣市長提名出現排除爭議人選聲音，地方關係較盤根錯節的議長表態參選的桃苗首當其衝。但黨務人士說，提名人選仍以地方能接受、有勝選實力為原則。

國民黨團副書記長李德維也表示，「能抓老鼠的就是好貓」，可以獲得民眾支持的人選就是最佳戰將，若真的罪大惡極，黨內自然有排黑條款的提名限制，反問中二立委補選國民黨有比顏寬恒更好的人選？

國民黨春節過後將加速地方九合一選舉提名布局，非執政或非連任的11縣市布局受關注。黨主席朱立倫等黨務高層從去年底4項公投結束後，即密集在各縣市探詢可能參選人意向，能否穩定拿下桃竹苗是除台北市外，另一戰略布局關鍵。

據了解，長期由藍營執政的苗栗縣，除已表態參選的縣議會議長鍾東錦外，地方與黨務高層也均徵詢黨籍立委徐志榮參選意願。而過去黨中央協調下擬推的農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘，上月中退休前已宣布不參選。

此外，桃園市長人選部分，除參選態度已趨保留的縣議會議長邱奕勝外，曾參與上屆桃園市長初選的立委魯明哲，立院黨團書記長萬美玲、前立委陳學聖、孫大千均動作頻頻，黨務高層走訪基層時則告知地方，將以徵召決定人選。

但因中二補選顏寬恒遭抄家式檢視，之後雲林縣長張麗善與宜蘭縣長林姿妙家族也遭檢調搜索，讓藍營基層評估年底縣市長選舉綠營將比照辦理，主張有與地方關係盤根錯節的議長有意參選的桃園、苗栗縣，提名縣市長參選人要慎重。

布局參選桃園市長多年，近日傳出棄選的邱奕勝，就被解讀與中二效應有關。苗栗藍營地方人士也直言，看到鄰近的中二立委補選綠營殺的刀刀見骨，若縣長參選人也遭如此檢驗，即便最後證實並無不法，藍營在苗栗整體選情恐已大傷。

不過黨務人士認為，各縣市推出的縣市長參選人，還是要看各地方期待的人選條件，要排「爭議」人選也要看標準，有些指控是政敵沒有證據的抹黑，黨若先設限，對被攻擊者也不公平，黨也可能失去最強參選人。

桃園 國民黨 立委補選

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