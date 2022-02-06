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國民黨議員提名續推N+1與青年加權 培訓營納強制要件

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
備戰年底縣市議員選戰，國民黨擬續推2018年「N+1」提名制度，青年、新人加權與排除政二代條款都將維持，且青年加權優惠可望再提高。圖為國民黨中央黨部。 圖／聯合報系資料照片
備戰年底縣市議員選戰，國民黨擬續推2018年「N+1」提名制度，青年、新人加權與排除政二代條款都將維持，且青年加權優惠可望再提高。圖為國民黨中央黨部。 圖／聯合報系資料照片

備戰年底縣市議員選戰，國民黨擬續推2018年「N+1」提名制度，青年、新人加權與排除政二代條款都將維持，且青年加權優惠可望再提高。初選制度還強制納類前主席洪秀柱時代推的武林計畫培訓機制與「陳偉杰模式」，提升選將戰力。

黨務人士表示，此次提名機制與2018年提名辦法僅限於六都不同，初步構想要擴大至全國22縣市適用，最終縣市議員提名辦法內容仍在草擬中，通過期程預計與本周三送常會審議的年底縣市長提名辦法脫鉤，預計月底前提中常會通過。

2018年直轄市議員提名「N+1」機制規定，若選區內應提名席次多於現任席次，新人自行初選；若選區內應提名席次等於或小於現任席次，新人與現任者一起初選，初選全民調機制中還納入「新人加權」與「青年加權」優惠制度。

其中「新人加權」部分，對首度參選新人初選民調可加權10%；但在參選選區中有三親等以內親人為現任議員以上民選公職，被認定為政二代，要排除優惠。

「青年加權」部分，則是對35歲以下參選青年，初選民調還可再加權15%；35至40歲青年則可再加權10%。

黨務人士表示，2018年「N+1」與「新人加權」、「青年加權」機制都將沿用並推至全國縣市議員初選，青年加權預計還會提高至少5%。

此外，黨中央還構想，今年有意參選縣市議員或鄉鎮市民代的新人，還「強制」要求參加黨中央規劃的「培訓營」，由現任議員或縣市黨部主委擔任講師，講授選區經營技巧，甚至安排師徒制手把手教跑選區，再由黨統一包裝、統一作戰。

為讓黨內青年能盡可能有發揮舞台，這次縣市議員提名還納「陳偉杰模式」，擬要求黨員登記參與縣市議員初選時，須填寫第二與第三參選選區志願序，保留後續協調空間。

但有擬參選青年質疑，當初洪秀柱的武林計畫是在選舉前二年就推動也未成功，如今3月底各縣市就可望分批展開初選，有意參選者早已勤走基層多時，現在黨中央才說要辦「培訓營」，到底能教什麼？資深議員怎會願意帶對手跑選區？

此外，也有擬在雙北參選的青年直言，直轄市與非直轄市提名狀況落差很大，黨中央要將2018年適用在六都市議員提名的「N+1」等機制推到全國適用，已可預見將出現問題；選區志願要跨縣市排序不易，最後也恐淪過場。

也有擬參選青年也說，今年各縣市縣市議員初選預估在3月底至5月間完成，若初選落敗，黨中央要協調至其他選區，也已經是至少6月的事情了，這樣跑新選區怎麼來得及？在首選選區初選落敗，到其次志願選區跑，不會遭到質疑？

黨務人士表示，「培訓營」舉辦時間還要與各地方黨部協調，不排除分縣市或分區進行，原則在各縣市初選前完成，中央僅會有一個統一的收件截止日。

至於志願序，黨務人士說，現任新北市淡水區市議員陳偉杰，2018年原本是爭取國民黨提名參選新北市永和區市議員，但後來於當年3月底宣布退出初選，6月底接受黨徵召轉戰淡水區，最後還以第一高票當選，證明不是不可為的事。

青年 民調

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