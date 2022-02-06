為反核食立場誤會破冰？朱立倫明與立院黨團拜年、餐敘

農曆春節連假結束，國民黨中央明天（7日）上午將舉辦新春團拜，之後主席朱立倫就將轉赴立院跟黨團成員拜年。因1月中黨中央才因對是否支持開放日本福島五縣市核災區食品的態度，遭黨團砲轟，明天上午朱拜會黨團也有破冰意義。

國民黨團總召曾銘宗證實，朱立倫確實將於明天上午黨團大會後，到會議現場跟黨籍立委拜年，跟大家聊聊天，現場也會發表談話，溝通一些看法，但沒有特別設定要討論什麼議題，中午則會與黨團一起聚餐聯誼感情。

據了解，此次餐敘由曾銘宗提出邀約，在核食爭議發生後的立法院臨時會尾聲即已安排。目前規劃，黨團明天上午10時開黨團大會，朱立倫11時到訪拜年，中午12時再與黨團成員一起到康園餐廳便餐餐敘。

有國民黨立委私下表示，朱立倫黨主席當的有點辛苦，與黨團間溝通也存有若干落差，此次趁著開春就能至黨團拜會，跟黨團打氣、交流一下，不管是否是為了彌補之前的裂痕，或是要拉抬受損的聲望，都是好事。

對近來黨內風雨，有黨籍立委建議，朱立倫之後任何行事與決策都應盡量以公務為先，不要老想要提高個人聲望，畢竟朱個人的表現成績與黨連動，只要黨聲望提高，他身為黨主席聲望自然也會提高，重點是把國民黨帶好。

朱立倫去年9月底黨主席選舉投票前兩天，曾拜會立院黨團爭取支持，獲得熱烈回應，被視為催動棄保關鍵一步；10月初回任黨主席後，也曾於去年11月11日首度出席立法院黨團大會，並為黨支持18歲公民權等修憲四大立場定調。