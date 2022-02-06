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不要讓孩子囚禁文字獄中？立法院：學童罰寫量應有上限

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院法制局認為，罰寫恐讓孩子被囚禁在文字獄中而厭惡學習，應訂處罰上限，或應以適當增加作業取代。示意圖。圖／聯合報系資料照片
立法院法制局認為，罰寫恐讓孩子被囚禁在文字獄中而厭惡學習，應訂處罰上限，或應以適當增加作業取代。示意圖。圖／聯合報系資料照片

學童犯錯，罰站與罰寫均是常見處罰，但現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」僅訂罰站時間上限，罰寫卻沒有，立法院法制局認為，恐讓孩子被囚禁在文字獄中而厭惡學習，應訂處罰上限，或應以適當增加作業取代罰寫。

不過國民黨立委林奕華表示，重點在於不要讓處罰遭惡意使用，至於怎麼處罰，畢竟罰寫不像罰站可以有精確的度量標準，不同年齡還可能有不同情形，既然目前學校老師之間都有各式教師會或考評機制，應讓校長與教師之間溝通較好。

國中小學童在學校犯錯或成績未達標準、答題錯誤時，教師往往透過透過罰寫製造的身心靈壓力，來對學童達到處罰效果，以求改善或加深印象。但實務上，卻常傳出有學童遭處罰罰寫量過大，影響下課、睡眠或如廁時間情形。

法制局認為，罰寫讓孩子被囚禁在文字獄中，逐漸厭惡學習，最終產生放棄學習的結果；甚至有家長在公共政策網路參與平台發起連署呼籲教育部禁止「學校老師以罰寫的方式來處罰學生成績未達標準與題目答錯」。

法制局表示，教育部於2007年修正輔導管教注意事項時，對體罰作出較為限縮之定義，罰寫雖不構成體罰，但教師如基於處罰之目的命學童寫作業，使學童身體客觀上受到痛苦或身心受到侵害者，仍可能構成違法處罰。

法制局建議，現行對罰寫「量」，輔導管教注意事項僅要求應「適當」增加作業或工作，建議參照輔導管教注意事項有關罰站規定（每次不得超過一堂課，每日累計不得超過二小時），訂定罰寫「量」具體上限，讓教師有所依循。

法制局也提到，從教育心理學而言，罰寫會將學習與處罰產生心理上連結，從而導致學童厭惡學習，不利達成教育目的，建議在名稱與內涵上以「適當增加作業」的管教措施取代「罰寫」處罰措施，以建立師生的正確認知。

教育部 立法院 林奕華 公共政策

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