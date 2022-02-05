美眾院通過「美國競爭法案」 民進黨：盼台美續深化關係

美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過「美國競爭法案」，納入多項支持台灣的條文。民進黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨感謝美國眾議院跨黨派對台灣的支持，期待台灣與美國繼續深化夥伴關係。

謝佩芬說，該法案為進一步強化台美夥伴關係，納入強化台美官員交流互動的「台灣學人法案（Taiwan Fellowship Act）」、呼籲將我國駐美國代表處名稱更改為「台灣代表處」的「台灣外交檢討法案（Taiwan Diplomatic Review Act）」、支持台灣國際參與、擴大台美經貿關係及強化台灣對外嚇阻的「台灣和平及穩定法案（Taiwan Peace and Stability Act）」及進一步強化「台北法（TAIPEI Act）」的「台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）」等。

謝佩芬強調，美國國會長期支持台灣。近年來台美關係上許多突破性的進展，皆有賴美國國會、行政部門及民間的支持，對此民進黨深表感激。民進黨政府會在既有的台美友好關係上，持續拓展雙方的合作與交流。