快訊

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

專訪／國民黨駐美代表處籌備妥當 朱立倫訪美可能生變

中俄聯合聲明強調一中原則 我外交部嚴厲譴責

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

中國與俄羅斯4日發布聯合聲明，俄羅斯重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部今天表示，對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述，外交部嚴厲譴責。

外交部指出，中國與俄羅斯4日晚間發布「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」中，俄羅斯重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部表達嚴正抗議。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實。

外交部強調，中國政府無權在國際上代表台灣，更不應將其虛構的「一個中國原則」強迫其他國家、國際組織及國際企業做出違背意願與事實的不實論述。中國政府持續在國際社會妄稱「台灣屬於中華人民共和國」的做法，與其慣於製造錯假訊息的低劣手法如出一轍，不僅徒增台灣人民對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡，更讓世界各國認清中國共產黨政權侵略擴張、破壞和平的猙獰面目。

外交部說，值此全球關注冬季奧運賽事、紛紛為各國運動員加油喝彩、也關注中國人權劣行之際，中國政府藉與俄羅斯高峰會操弄威權主義擴張，有辱奧林匹克五環（The Olympic Rings）所揭櫫的和平精神，這將遭台灣人民唾棄，也會被民主國家感到不齒。

外交部 俄羅斯 台灣人

延伸閱讀

劍指美國 中俄宣告友好無止境、合作無禁區

陸副外長：中俄簽署近20份合作文件 雙邊關係上不封頂

亞洲盃女足／外交部：8人染疫皆輕症 2月6日後專機返國

習近平會普亭 推中俄油氣合作

相關新聞

台中市長選戰綠營「等1個人」 蔡其昌未明確表態藏隱憂

台中市長盧秀燕民調居高不下，使台中成為民進黨的艱困選區，但隨著國民黨在台中公投及中二立委補選接連失利，綠營又持續猛攻盧秀...

執政黨解禁福食勢在必行 「不會拖到3月」

農曆春節後，日本福島食品解禁將成執政黨首要處理事項。據了解，執政團隊一月已召開兩次會議徵詢公民團體想法，從「禁止福島五縣...

詹順貴：開放福食 台灣準備好了？

日本福島等五縣食品解禁在即，環保署前副署長詹順貴接受本報訪問時提出「四問」：蔡政府是否做了風險評估？未來如何分級開放管理...

迎戰九合一／藍營首波提名 蔣萬安可望戰北市

國民黨即將啟動九合一提名作業，台北市、南投縣、基隆市等「有望勝選」的縣市長傾向首波提名，立委蔣萬安、許淑華與前立委謝國樑...

中二立委補選餘悸 藍桃苗基層盼縣市長提名排除爭議人選

國民黨台中市第二選區立委補選挫敗，候選人顏寬恒遭抄家式攻擊，讓藍營基層對年底縣市長提名出現排除爭議人選聲音，地方關係較盤...

迎戰九合一／陳時中選北市？7月是關鍵時間點

民進黨日前拍板防疫優先，選務延至春節後再決定，但各派系早已鴨子划水。據了解，「英系」傾向由衛福部長陳時中參選台北市長，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。