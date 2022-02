美眾院通過「美國競爭法案」納挺台條文 我外交部感謝

美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過「美國競爭法案」,外交部今天表示,感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為,積極推動深化台美關係,展現對台灣的強勁支持。

外交部指出,美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過由眾議長波洛西(Nancy Pelosi)所提出的「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法案(America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022)」,簡稱「美國競爭法案(America COMPETES Act)」,這項法案旨在推動高科技研究及製造,強化美國對中國競爭力,同時強調要進一步強化台美夥伴關係,因此也納入了先前由不同議員所提出的多項友台法案。

外交部表示,感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為,積極推動深化台美關係,展現對台灣的強勁支持。

外交部並說,將持續關注該法案的後續審議情形,與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫,以持續深化台美緊密夥伴關係。

副總統賴清德上周出訪宏都拉斯回程過境達舊金山時,也曾透過視訊與波洛西對談,對談中,賴清德感謝波洛西長期為台灣發聲,也感謝波洛西近期主導提出眾議院版本的「美國競爭法案」,納入多項支持台灣的條文,期盼未來在台美關係的領域中持續合作。