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美眾院通過「美國競爭法案」納挺台條文 我外交部感謝
美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過「美國競爭法案」，外交部今天表示，感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為，積極推動深化台美關係，展現對台灣的強勁支持。
外交部指出，美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過由眾議長波洛西（Nancy Pelosi）所提出的「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法案（America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022）」，簡稱「美國競爭法案（America COMPETES Act）」，這項法案旨在推動高科技研究及製造，強化美國對中國競爭力，同時強調要進一步強化台美夥伴關係，因此也納入了先前由不同議員所提出的多項友台法案。
外交部表示，感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為，積極推動深化台美關係，展現對台灣的強勁支持。
外交部並說，將持續關注該法案的後續審議情形，與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美緊密夥伴關係。
副總統賴清德上周出訪宏都拉斯回程過境達舊金山時，也曾透過視訊與波洛西對談，對談中，賴清德感謝波洛西長期為台灣發聲，也感謝波洛西近期主導提出眾議院版本的「美國競爭法案」，納入多項支持台灣的條文，期盼未來在台美關係的領域中持續合作。
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