【專家之眼】石原慎太郎謝幕 釣魚台爭端仍在

虎年第一天，日本東京都前知事石原慎太郎辭世，享壽89歲。這位在日本政壇被視為鷹派的政治人物就中日在東海有關釣魚台領土主權、海洋權益、管轄權的爭端扮演一個重要的角色。

2012年4月，石原慎太郎在美國傳統基金會發表演說，表示計畫向日本國民買下屬私人「擁有」的釣魚台、南小島以及北小島此三島嶼。回國後，他積極推動募款，也相當成功。此舉迫使當時的野田政府做出「國有化」釣魚台列嶼的決定，導致中日關係惡化，出現兩方多年「政冷經熱」局面。

正如台灣和南海諸島一樣，北京視釣魚島為核心利益，因此採取強硬反制日本的措施，此包括宣布以直線基線劃定釣魚台列嶼的領海範圍，向「聯合國大陸礁層界限委員會」提送東海部分海域200海浬以外大陸架外部界限劃界案、開始派遣海警船到釣魚台列嶼四周海域進行定期維權巡航。

2022年1月31日，也是牛年的最後一天，大陸海警船隻駛往釣魚台海域巡航，日本海上保安廳要求中方船隻駛離。約2周前，海警船隻執行2022年的第一次巡航任務。

石原慎太朗是日本右翼政治人物、作家，曾任眾議院議員、環境廳長官、運輸大臣、及東京都知事等，也是日本維新會代表。2012年10月，石原辭去東京都知事職位，另組新黨，欲與日本維新會和眾人之黨組成「第三極大聯合」以推翻戰後官僚支配的日本政治體制。2014年，石原在第47屆日本眾議院議員總選舉中敗選，因此宣布退出政壇。

石原是日本政界知名的親台派，曾兩度來台出席陳水扁總統就職典禮，與已故前總統李登輝交情也不錯。但他對中國大陸一貫採取強硬態度。他支持刪除歷史課本中包括侵華戰爭的大部分歷史，否認南京大屠殺的存在，指其是「中國人虛構」的。

石原承認日本過去發動對亞洲各國的太平洋戰爭的這段歷史，認為「日本的確在過去的戰爭中為亞洲各國帶來麻煩了」，但表示「總是維持過去的低頭認錯姿態，什麼關係的發展也不能指望，因此呼籲亞洲各國應當拋棄過去，共同進行全方位經濟政治合作」。

在日美關係上，石原說日本一直受美國的欺負。他在描述日美關係時指出：「迄今為止，日本一直是美國的小老婆。日本的精神性，國家和民族的自主性都受到了掠奪，坦率地說，日本是美國的情婦。」

石原對釣魚台列嶼主權持強烈民族主義立場，認為屬日本領土。他批判歷任日本政府在東海所採取的策略與作為過於軟弱，也曾申請登釣魚島進行「現場調查」、支持島上駐軍或移民、以及強化日本軍備對抗北京。但就東海島嶼之主權爭端解決、釣魚島的法律地位、以及領海基線劃法等法律問題，似乎石原從未表態，畢竟國際法不是他的專業。

日本是《聯合國海洋法公約》的締約國，但就領海基線劃法、沖之鳥法律地位、以及此海洋地物是否有權主張兩百海浬專屬經濟海域和大陸礁層的立場和實踐與《公約》規定相左。美國曾經採取「航行自由行動」（FONOPs）挑戰日本的「越權海洋主張」。大陸、南韓、以及台灣也挑戰日本有關沖之鳥是「全權島嶼」因此可以擁有專屬經濟海域和大陸礁層的此一主張。

去年元月，日本向聯合國秘書長遞交外交照會，表明「2016年南海仲裁案」之裁決對大陸有約束力，也認為北京就美濟礁的領土主權和海、空域主張與國際法相違。

石原生前持親台、友台立場，但就南沙太平島的法律地位問題，是否認定此島是「全權島嶼」？還是採取與日本政府同樣的立場，認定2016年南海仲裁案裁決對北京有約束力？此裁決認定太平島是「岩塊」，雖有權主張領海和鄰接區，但無權主張專屬經濟海域和大陸礁層。

中日在東海有關釣魚台列嶼領土主權、油氣資源開發權益、及管轄權的爭端絕不會隨著石原的辭世而落幕。相反的，今年各方在此爭議海域「虎虎生風」的作為會讓東海持續「風不平、浪不靜」，而過去中日領導人一再承諾要把東海由一個衝突之海轉變為「和平、合作、友誼」之海的說法也變的更加遙遠無望。