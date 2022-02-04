快訊

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館 陳其邁14:30說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倫敦大學官網：圖書館有無蔡總統論文與博士學位無關

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
倫敦大學官網有關蔡英文總統博士論文的聲明。摘自大學官網
倫敦大學官網有關蔡英文總統博士論文的聲明。摘自大學官網

蔡英文總統的博士「論文門」4日出現新的發展，倫敦大學特別針對蔡總統消失的論文在官網發布標題為University of London statement on missing thesis的聲明（https://london.ac.uk/university-london-statement-missing-thesis）指出，現任台灣總統蔡英文博士，於1984年2月，在兩位考官提交和審查她的論文後獲得博士學位。雖然目前仍不清楚副本當時是否存放在圖書館，但這與蔡博士的博士學位無關（no bearing），該博士學位是正確授予的（correctly awarded）。惟校方在官網並未標明這份聲明的發布時間。

倫敦大學校方斷然否認在尋找論文副本時，對校方人員的不當或虛假指控，所有經手過此本論文相關事項的校方人員，都是秉持最大誠信原則處事。並強調，倫敦政經學院LSE擁有論文的電子副本，可通過其在線論文系統-LSE論文線上查看，連結網址為：http://etheses.lse.ac.uk/3976/，裡面一開頭就註明圖書館擁有的版本是2019年蔡英文自己遞交的電子版論文 [A digital copy of Ing-wen Tsai's personal copy of the original thesis presented to the Library in 2019.]。

蔡英文 倫敦 圖書館

延伸閱讀

蔡其昌松竹寺發小紅包被控「防疫雙標」？蔡辦：誤會一場

影／蔡英文走訪新竹動物園 觀賞虎兄虎弟啖大餐

蔡英文初二視導269旅 頒發加菜金慰勉國軍

大年初二慰問港務消防隊 蔡英文：持續強化防救災能量

相關新聞

陳以信：疫情容許下 朱立倫近期將訪華府

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信於美東時間4日上午拜會AIT華府辦公室。他指出，國民黨主席朱立倫近期在疫情容...

【專家之眼】你相信嗎？索羅斯說習近平恐無法連任

美國金融大鱷索羅斯（George Soros）1月31日在美國史丹佛大學演講時指出，習近平面臨四大不利因素「打壓房價造成...

【專家之眼】石原慎太郎謝幕 釣魚台爭端仍在

虎年第一天，日本東京都前知事石原慎太郎辭世，享壽89歲。這位在日本政壇被視為鷹派的政治人物就中日在東海有關釣魚台領土主權...

【圖輯】照片看歷史／1998年大陸影后劉曉慶首次來台 對新聞自由感驚訝

1998年2月5日 擁有中共政協委員身分的大陸知名影后劉曉慶，經過一波三折終於來台。而這位首度來台、在螢光幕上扮演多位歷史名女的劉曉慶，走紅兩岸三地。私底下，她也散發巨星的味道。

【國民黨誰戰2024／下】從結構性問題 剖析國民黨2024五戰將的能與不能

2024年總統大選攸關民進黨能否長期執政，也攸關國民黨能否重新站起。不過國民黨內在去年公投到今年的中二補選、罷昶連敗後，士氣跌到谷底，甚至連年底九合一大選選情都令人不敢再樂觀。雖然黨內點名「可能」參選總統的至少有5人，但每個被點名的人選都有嚴重的結構性問題。「想選的未必能贏，能贏的未必想選」，將是國民黨在2024大選面臨的最大問題。...

【國民黨誰戰2024／上】大數據看國民黨2024戰局 朱侯韓郭趙誰能壓倒勝

年底九合一大選將在農曆年後逐漸加溫，此戰也將牽動國民黨能否再起。九合一選舉後就是2024年的總統、立委選舉。不過相較民進黨的總統參選人呈現賴清德、鄭文燦兩人相爭局面，國民黨被點名可能出戰的雖多達5人，但情況卻更混沌不明。被點名可能代表藍營出戰2024總統的人選，包括國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜，以及鴻海創辦人郭台銘。從數字上看，這5人各有擅長。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。