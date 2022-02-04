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林楚茵祝黃郁婷有好成績 「但要知道代表的國家是台灣」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
立委林楚茵在臉書發文祝福黃郁婷能有好成績，但希望當她奪牌、站在領獎台上時，要知道自己代表的國家是台灣。圖／取自林楚茵臉書
立委林楚茵在臉書發文祝福黃郁婷能有好成績，但希望當她奪牌、站在領獎台上時，要知道自己代表的國家是台灣。圖／取自林楚茵臉書

北京冬奧今天開幕，我競速滑冰選手黃郁婷日前在個人IG貼出穿著大陸隊服訓練的影片，遭到網友批評；黃第一時間臉書上發文說明衣服是中國隊的好朋友所贈，並表示「運動歸運動，沒有國籍之分」，引起爭議。立委林楚茵今天發文直指，別用「運動無國界」來掩飾沒有「國家意識」的行為。

國手黃郁婷代表台灣參加北京冬奧競速滑冰項目，日前在社群媒體貼出身著大陸隊服訓練的影片，引發包政治人物與網友撻伐，也引發網路上要求取消國手資格的聲浪，也有人認為運動不要扯上政治。黃郁婷昨則發文表示接獲教育部長潘文忠來電，並感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌之關心。

今晚北京冬奧開幕，林楚茵在臉書發文指出，奧運是國家間的競技，每項比賽的選手爭取的都是代表著自己國家的榮耀，這是為何去年東京奧運中，全台灣民眾一起為台灣選手加油，我們一起吶喊、一起感動也一起落淚。

她說，身為「國手」的你，竟然說「運動界沒有國籍之分」？「你不是外行，別說這種混淆視聽的語言！」她說，「黃郁婷說穿上中國隊服是因為彼此交換，我只想知道，對方敢穿上台灣隊隊服發IG或是抖音嗎？她不敢穿，為何妳卻毫不掩飾的po出影片？」

今天冬奧開幕，林楚茵說，北京冬奧今天開幕，她依舊祝福黃郁婷能有好成績，「但我希望，當你奪牌時，站在領獎台上，你要知道自己代表的國家是台灣！」

北京冬奧 東京奧運 林楚茵

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