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美議員推動正名台灣代表處 外交部關注後續進展
針對美國聯邦參、眾兩院跨黨派議員共同提出支持我國駐美代表處更名為「台灣代表處」法案事，外交部今天指出，感謝美國國會參、眾兩院議員，長期以來不分黨派展現對台灣及強化台美關係的一致支持，將持續關注這項法案的後續立法進展。
美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez D-NJ）及外委會西半球小組共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio R-FL）於美東時間月3日聯名提出法案，要求美國國務卿必須就我國駐美國代表處更名「台灣代表處」事進行諮商。
外交部今天指出，該法案的眾院對案則在同日由聯邦眾議員匡希恆（John Curtis R-UT）及朴帕斯（Chris Pappas D-NH）共同提出。
外交部感謝美國國會參、眾兩院議員，長期以來不分黨派展現對台灣及強化台美關係的一致支持。
外交部表示，將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美全球夥伴關係。
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