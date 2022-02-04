美議員推動正名台灣代表處 外交部關注後續進展

年底九合一大選將在農曆年後逐漸加溫，此戰也將牽動國民黨能否再起。九合一選舉後就是2024年的總統、立委選舉。不過相較民進黨的總統參選人呈現賴清德、鄭文燦兩人相爭局面，國民黨被點名可能出戰的雖多達5人，但情況卻更混沌不明。被點名可能代表藍營出戰2024總統的人選，包括國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜，以及鴻海創辦人郭台銘。從數字上看，這5人各有擅長。...

2022-02-05 07:30