以身作則 羅智強正式宣告不選連任 給國民黨年輕人機會

國民黨台北市議員羅智強今天在臉書正式宣告「不競選連任」，把棒子交給辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會，為台北市議會注入活血。羅智強說，2022未必有羅智強的戰場，也許他的下一站是失業，很多朋友也勸不要這麼傻，但他還是決定交班，「因為....我想以身作則」。

今天大年初四，台北市議員羅智強今天在臉書正式宣布，「也許，下一個等著我的是失業各位好朋友，我決定，不競選連任台北市議員，把棒子交給我的辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會，為台北市議會注入活血」。

羅智強說，國民黨與年輕人的嚴重斷層，已讓很多年輕人覺得投入國民黨是沒有希望、沒有未來的，當一個政黨，無法有效的新陳代謝，年輕人看不到機會時，這個政黨註定年邁，慢慢走向衰敗，這正是國民黨今日的困境，他想從自己做起，實踐傳承的決心。

羅說，國民黨栽培年輕人刻不容緩，既然如此，他願從自己，立起傳承的榜樣，國民黨需要一批有衝勁，擅長與網路世代溝通的戰將，也需要更多的創意和活水，進入國民黨丶發揮影響力，爭取更多支持。

羅智強也提到，很多人常對他說，國民黨只靠一個羅智強是不夠的，當然不夠，那為什麼不放手去栽培，十個、一百個比羅智強更強的羅智強？那要怎麼做呢？很簡單，也很困難，如果大家都願意離開舒適圈，放下眼前的政治利益和政治計算，去承擔更艱難的責任，去拉奮鬥的年輕人一把。

那麼國民黨會成為讓人尊敬的國民黨，還怕得不到年輕人的支持？還怕找不到更多的羅智強一起奮鬥？

羅智強也說，他在向大家報告這個決定之前，他要先向2018年投給他的4萬0391位選民說一聲「謝謝大家」；陪他完成台北第一高票的傳奇「謝謝大家」；用四萬張選票，給像他這樣沒有家世背景、赤手空拳追尋政治夢想的工人子弟，一個為大家服務的機會。

羅智強說，不競選連任，並不是一個容易的決定，但4年前他參選台北市議員時，就和自己約定，只做一屆，並把棒子交給年輕人，所以他從前年就開始栽培楊植斗接班，也給了很多任務考驗，楊都一一交出了非常棒的成績單，交棒給楊植斗，很放心，另一方面，他已累積許多服務地方、參與市政的經驗。

羅智強說，對他來說，這經驗彌足珍貴，這也是時候，開啟新的人生篇章，尋找新的人生戰場，創造新的人生傳奇。羅也在文末標註「我知道有決志肯行動的人，永遠不怕沒有下一步。」