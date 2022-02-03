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「哈利法克斯台北論壇」延宕 龐佩奧能否來台受矚

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國前國務卿蓬佩奧。圖／美聯社
美國前國務卿蓬佩奧。圖／美聯社

台美原預計在1月在台舉行「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei），傳會中將洽邀美國卸任前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）來台與會，但會議因新冠肺炎疫情延期。政壇近期盛傳會議可望於3月召開，且近期就將有美方重量級人士訪台。但協辦的國防安全研究院今日表示，因疫情因素，要按預期來舉辦論壇的可能性很低。

國防院去年7月宣布，將與華府「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HFX）於1月在台合作舉辦戰略與安全對話，當時就曾傳美國前國務卿蓬佩奧將來台與會，但會議因疫情延後，目前還在協調籌辦中。

而對於「哈利法克斯台北論壇」確切舉行的日期，國防安全研究院今天表示，因為疫情的關係，要按預期來舉辦的可能性很低。

據了解，近期美方確有重量級人士將訪台，全案還在籌畫中。知情者說，此案透過高層協調，目前都還不到工作籌畫階段，須視美方因應情勢與疫情發動。

美國前國務卿蓬佩奧去年3月受訪時曾公開表達訪台意願，指若有機會造訪台灣，會是很棒的事。外交部當時表示，誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台訪問，但目前雙方尚未討論蓬佩奧具體訪台的相關規劃。

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