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賴近日會晤的貝里斯總理確診 總統府：賴清德健康良好

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵今天表示，目前賴清德健康良好，身體沒有不適狀況，賴清德也感謝各界關心。圖／總統府提供
總統府發言人張惇涵今天表示，目前賴清德健康良好，身體沒有不適狀況，賴清德也感謝各界關心。圖／總統府提供

我國友邦貝里斯政府宣布總理布里仙紐（John Briceño）確診新冠肺炎，由於副總統賴清德日前出訪宏都拉斯期間，曾在當地與布魯先紐會談並同場參與宏國新總統卡斯楚的就職典禮，引發國內關注。總統府發言人張惇涵今天表示，目前賴清德健康良好，身體沒有不適狀況，賴清德也感謝各界關心。

張惇涵說，蔡英文總統已請外交部長吳釗燮及我國駐貝里斯大使錢冠州於第一時間表達誠摯關心與慰問，祝福布里仙紐早日康復。而曾在宏都拉斯與布里仙紐總理會晤的賴清德，也透過駐館轉達問候。

至於媒體關心賴清德的健康狀況，張惇涵表示，賴清德率特使團出訪期間，皆依照防疫官指引採取防疫措施。特使團的團員在出訪期間，每日快篩皆為陰性；全團返台前，在宏都拉斯、美國舊金山及返抵桃園機場時所進行的PCR檢驗，結果也皆為陰性。

張惇涵表示，賴清德返國隔離期間，仍有進行快篩檢驗，昨天最新的檢測結果也為陰性。目前賴清德健康良好，身體沒有不適狀況，醫療團隊會持續掌握賴清德及訪團團員的健康狀況，賴清德也感謝各界關心。

賴清德 張惇涵 宏都拉斯

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