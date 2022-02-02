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蕭敬騰喊台人回家被狂批 蔡適應：不需消費自己國家

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
立委蔡適應（左）說，打拚賺錢之餘不需消費自己國家，來達到賺錢的目的，這也是國人所不能接受的。。記者李定宇／攝影
立委蔡適應（左）說，打拚賺錢之餘不需消費自己國家，來達到賺錢的目的，這也是國人所不能接受的。。記者李定宇／攝影

藝人蕭敬騰前天第三度登上中國大陸春晚，說出「台灣人一定要回家看一看」，被台灣網友狂批，立委蔡適應今早對此表示，「不需消費自己國家，達到自己賺錢目的。」

立委蔡適應表示，蕭敬騰過年再哪過，就說明他的家就在哪，出生在台灣，台灣才是他的家，去世界任何地方賺錢我們都尊重，但打拚賺錢之餘不需消費自己國家，來達到他自己賺錢的目的，這也是國人所不能接受的。

他說，台灣這塊土地讓蕭敬騰有機會成為亞洲的天王巨星，讓蕭敬騰到春晚節目也是人生努力的一個高峰，過程中蕭敬騰可以講更多演藝方面的事情就好，對於台灣的事情可以更好的方式表達。甚至可以鼓勵收看春晚的朋友來台灣看看，這種方式更能讓民眾認同。相信對於中國觀眾來講，希望看到不同型態出生背景的人表演，會更有興趣了解不同型態的區域與家園，相信蕭敬騰這樣做，可以更顯現出高度。

春晚 蔡適應 台灣人 蕭敬騰

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