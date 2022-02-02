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大年初二慰問港務消防隊 蔡英文：持續強化防救災能量

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
總統蔡英文致贈水果禮盒。基隆港務消防隊長戴國仰代表受贈。記者李定宇／攝影
總統蔡英文致贈水果禮盒。基隆港務消防隊長戴國仰代表受贈。記者李定宇／攝影

今天大年初二，蔡英文總統上午一早抵達基隆港務消防隊，為留守隊員致贈加菜金。蔡英文總統表示，大年初二看到隊員仍穿戴整齊以公務為重，感到非常感激，「大家在第一線打拚，政府持續強化防救災能量。」

蔡總統表示，這兩年因為疫情關係，基隆、台北港總裝卸量大幅提升，蘇澳港也因為北宜高速公路開通更顯蓬勃，凸顯消防安全維護重要性。新年期間來基隆港務消防隊為隊員加油打氣，感謝隊員於國家對外重要門戶，執行防救災業務，維持港務順利進行、守護民眾安全。

蔡英文總統說，基隆港已經開始展現新風貌，將來在北部，基隆港、台北港、蘇澳港都會扮演非常重要角色，港務消防隊的參與、值勤，對於整個港務是非常重要一環，感謝隊員辛苦執勤。

消防署表示，消防同仁處理救災、救護工作同時，政府持續投入經費增加人力、汰換老舊的設備、採購先進器材提升救災能量，農曆春節是國人重視傳統節日，更是全家團圓時光，春節期間犧牲假期堅守崗位之全國消防及防救災人員，總統表達十二萬分感謝。

總統蔡英文致贈加菜金。基隆港務消防隊長戴國仰代表受贈。記者李定宇／攝影
總統蔡英文致贈加菜金。基隆港務消防隊長戴國仰代表受贈。記者李定宇／攝影

基隆港 蔡英文 北港

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