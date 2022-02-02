大年初二慰問港務消防隊 蔡英文：持續強化防救災能量

1989年2月2日立法院第八十三會期進行第二天委員集中報到，資深委員裴存藩在完成報到手續後，隨即發表書面聲明，俟退職條例公布後，即辦理退職，成為退職條例通過後，第一位宣布退職的資深立委，這項壯舉贏得增額委員的稱讚，認為是樁「了不起」的行動，但部分資深委員似乎無動於衷，對是否退職仍持觀望態度。裴存藩在退職聲明書中明確表示，他年齡已八十七歲，雖然健康情形良好，但為促進國會改革，俾優秀青年才俊為國效力，俟退職條例公布，即辦理退職。裴存藩強調，他宣布退職是個人單獨決定的，未與家入商量，也未向黨部報備，完全出於自願。他認為老委員不能老佔住位子，國會必須換血，國家才有希望。裴存藩又表示，他退職後將在家頤養天年。裴存藩發表聲明完後，照常到立院憩樓，抽雪茄與老委員聊天，顯得怡然自得。

2022-02-02 07:49