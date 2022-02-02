拚九合一選舉「禁跑攤」 藍綠新人：跑攤定義是什麼？

地方九合一選舉年底登場，農曆春節過後各政黨初選就將陸續起跑。但卻因新冠疫情升溫，春節連假前一周，內政部宣布禁止政治人物跑攤，一時間不只現任民選公職屢觸紅線，藍綠有意參選新人也全亂了陣腳，質疑「跑攤的定義是什麼？」

爭取國民黨提名參選台北市松山信義區市議員的國民黨青年部前副主任詹為元表示，過年前民眾都會到市場採買，對參選公職的人而言正是拜票衝刺的時候，現在因疫情，政府禁止政治人物跑攤拜票，標準卻曖昧不明，令人困擾。

詹為元說，考量防疫優先，他還是盡量選擇保持距離拜票，像是把宣傳文宣面紙直接投遞選民信箱，又或是以直播等網路平台擴大觸及。而在選區活動則會穿著競選背心宣傳自己，盡力保持選舉熱度又兼顧防疫安全。

爭取國民黨提名參選新北市瑞平雙貢區市議員的新北市黨部發言人蕭敬嚴也認為，新人要當選，因先天上已沒有現任資源優勢，已要比現任者更加努力勤走基層，現在卻被禁止跑攤，要在選區力拚曝光、爭取支持難度更是大幅增加。

蕭敬嚴說，要克服不能跑攤限制，相對只能改拚空戰，形象看板也要更早掛上，相對的投入資源也要增加，這對不能跑攤的新人而言等同剝兩層皮。

蕭敬嚴表示，願配合防疫，但相較之前曾一度明確禁止公祭，這次禁止政治人物跑攤讓人覺得動輒得咎，參加公祭、家戶拜訪、市場發文宣、站路口算不算跑攤？出席餐會僅上台致詞就離開算不算？到廟裏參拜算不算？內政部應定義清楚。

爭取國民黨提名參選新北市新店區市議員的國民黨智庫副執行長黃心華也坦言，內政部禁止跑攤規定對爭取選民認識與支持確實有影響，他只能以在市場入口隔一條馬路方式拜票應對。

爭取民進黨提名參選新北市板橋區市議員的立法院長游錫堃秘書山田摩衣也不諱言，新人相當需要多參加活動好讓鄉親們認識，禁止跑攤禁令確實影響很大，但基於防疫優先，還是只能配合內政部指引，避免參與公眾聚會場合。

為解決拜票困境，山田摩衣除增加尖峰時刻站路口與民眾打招呼拜票，也努力創造議題，提升媒體曝光，爭取選民認識與認同。

不過相對於多數新人的哀鴻遍野，被勸進參選高雄市左楠區市議員的高雄市前韓市府副發言人、前主播白喬茵則認為，監督國政、關心市政不一定要跑攤，這是「新政治」契機，可讓民眾聚焦在議題討論和政策制定，更有利於國家長遠發展。