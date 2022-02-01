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春節疫情中仍參拜宮廟 馬英九：老鄰居總要來看看

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今年是大年初一，因疫情影響，配合政府管制措施，諸多政治人物都打破往例，取消新春拜廟行程，但前總統馬英九今天仍循往例至台北市宮廟參拜，並發放虎年口罩。馬受訪表示，他嚴格遵守防疫3件事情，但老朋友、老鄰居總要來看看。圖／截自馬英九臉書
今年是大年初一，因疫情影響，配合政府管制措施，諸多政治人物都打破往例，取消新春拜廟行程，但前總統馬英九今天仍循往例至台北市宮廟參拜，並發放虎年口罩。馬受訪表示，他嚴格遵守防疫3件事情，但老朋友、老鄰居總要來看看。圖／截自馬英九臉書

今年是大年初一，因疫情影響，配合政府管制措施，諸多政治人物都打破往例，取消新春拜廟行程，但前總統馬英九今天仍循往例至台北市宮廟參拜，並發放虎年口罩。馬受訪表示，他嚴格遵守防疫3件事情，但老朋友、老鄰居總要來看看。

馬英九說，當前疫情的情況應該還是在可控制的範圍，但他嚴格遵守「戴口罩、勤洗手與嚴社距（嚴格遵守社交距離）」3件事情，這樣做疫情相對可以控制，而如果防疫工作做的確實，這種風險應該不會太大。

馬英九表示，過年期間台北市幾個主要的廟宇都會去，因為大概過去20幾年來都是這樣子，老朋友、老鄰居總要來看看。

馬英九上午到景美集應廟參拜後致詞表示，他是這個廟的鄉親，每年這個時候都會來，一方面是鄰居，另一方面是這個廟供奉的是保儀尊王張巡、許遠，兩人是唐朝兩位重要的忠臣。

馬英九說，張巡與許遠在安祿山之役死守綏陽縣，雖然最後城破罹難，但兩個人都留下一個令人敬佩的歷史，史蹟也被載入了文天祥的正氣歌中，建議廟方在學校前往校外教學時可廣為宣傳，認為這是很好的社會、文化教育。

馬英九下午也在臉書表示，今年農曆春節他和往年一樣，到各廟宇上香祈福，祈求國泰民安，疫情早日遠離，中華民國國運昌隆，他我也準備口罩送給廟方，請廟方代為發送給民眾，提醒大家，走春不忘防疫，才能安心過好年。

馬英九 疫情 口罩

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