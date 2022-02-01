大年初一視察台電 蔡英文：繼續邁向2050淨零排放目標

今年是大年初一，蔡英文總統視察台電中央調度中心，除感謝值班人員辛勞，也宣示未來台電還要為國家承擔更多任務，春節過後要持續與政府一起，為國家能源轉型、供電穩定及經濟發展努力，台灣要繼續邁向2050淨零排放的目標。

蔡英文表示，春節期間台電在全國各地每天約有4000人次值班，感謝台電付出，也要請台電確保春節期間電力系統供電穩定，讓國人可以安心過年。

蔡英文也提到，未來台電還要為國家承擔更多任務。春節過後，要持續為國家能源轉型、供電穩定及經濟發展一起努力，要繼續邁向2050淨零排放的目標，為全球永續發展共同努力。

蔡總統指出，台電「藏電於民」及儲電方面的安排，不僅設計出交易模式，也讓台灣相關產業開始發展，而儲電系統是在能源轉型中最重要的工程之一，只要台灣有好的儲電系統，再生能源一定有更好、更多發展的機會。

除台電外，蔡總統上午也視察空軍防空暨飛彈連及中央災害應變中心，並允諾政府會持續投入經費、增加人力、汰換老舊設備，採購先進器材，提升整體救災能量，讓災變中心員工的安全更有保障。