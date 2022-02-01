快訊

高雄累計案例破百 陳其邁：明起電影院內禁飲食

大年初一疫情最新發展 指揮中心：這兩案須密切注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大年初一視察台電 蔡英文：繼續邁向2050淨零排放目標

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今年是大年初一，蔡英文總統(右五)視察台電中央調度中心，感謝值班人員辛勞，也宣示未來台電還要為國家承擔更多任務，台灣要繼續邁向2050淨零排放的目標。圖／總統府提供
今年是大年初一，蔡英文總統(右五)視察台電中央調度中心，感謝值班人員辛勞，也宣示未來台電還要為國家承擔更多任務，台灣要繼續邁向2050淨零排放的目標。圖／總統府提供

今年是大年初一，蔡英文總統視察台電中央調度中心，除感謝值班人員辛勞，也宣示未來台電還要為國家承擔更多任務，春節過後要持續與政府一起，為國家能源轉型、供電穩定及經濟發展努力，台灣要繼續邁向2050淨零排放的目標。

蔡英文表示，春節期間台電在全國各地每天約有4000人次值班，感謝台電付出，也要請台電確保春節期間電力系統供電穩定，讓國人可以安心過年。

蔡英文也提到，未來台電還要為國家承擔更多任務。春節過後，要持續為國家能源轉型、供電穩定及經濟發展一起努力，要繼續邁向2050淨零排放的目標，為全球永續發展共同努力。

蔡總統指出，台電「藏電於民」及儲電方面的安排，不僅設計出交易模式，也讓台灣相關產業開始發展，而儲電系統是在能源轉型中最重要的工程之一，只要台灣有好的儲電系統，再生能源一定有更好、更多發展的機會。

除台電外，蔡總統上午也視察空軍防空暨飛彈連及中央災害應變中心，並允諾政府會持續投入經費、增加人力、汰換老舊設備，採購先進器材，提升整體救災能量，讓災變中心員工的安全更有保障。

台電 春節 蔡英文

延伸閱讀

影／總統到台電中央調度中心 進行春節慰勉

蔡英文春節探中正一分局「好鄰居」 獲英雄風肖像畫

蔡英文總統慰勞消防署和國搜中心 感謝留守值班人員

行銷馬祖國際藝術島 蔡英文下廚老酒滷肉飯

相關新聞

高嘉瑜「重新做人」整理房間 網一看照片噁翻：它怎麼還在？

民進黨立委高嘉瑜在2020年11月抱怨「租屋十年買不起房」，同時貼出自己房間的照片，當時因房間過於凌亂而引發軒然大波，她除夕再度貼出房間照片，並表示「除夕就是要整理房間」，想不到「泛黃枕頭」卻仍在床上，讓網友崩潰直呼「舊枕頭就丟了吧」。

國運籤紛出爐 總統府：好壞籤政府都會「照起工來行」

今天是大年初一，各大廟宇都將抽出國運籤。總統府發言人張惇涵今日表示，不同廟宇的不同籤詩都是民主台灣多元民俗展現，而不管是...

大年初一視察台電 蔡英文：繼續邁向2050淨零排放目標

今年是大年初一，蔡英文總統視察台電中央調度中心，除感謝值班人員辛勞，也宣示未來台電還要為國家承擔更多任務，春節過後要持續...

春節選戰照打 3立委出招推薦議員參選人

民進黨部分選區議員參選人競爭激烈，即使春節期間，台南市立委依然發揮「母雞帶小雞」精神，還是忙碌推銷自家選區市議員，如郭國...

過年老照片／我也想領「總統紅包」！春節發紅包原來從他開始

過年老照片／我也想領「總統紅包」！春節發紅包原來從他開始

影／總統到台電中央調度中心 進行春節慰勉

蔡英文總統上午在經濟部長王美花陪同下，前往台電中央調度中心進行春節慰勉，並致贈慰問金；蔡英文總統在致詞時表示，請台電確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。