春節選戰照打 3立委出招推薦議員參選人

民進黨部分選區議員參選人競爭激烈，即使春節期間，台南市立委依然發揮「母雞帶小雞」精神，還是忙碌推銷自家選區市議員，如郭國文採購近萬片「象徵福氣的瓦煎餅」、印上與市議員參選人合照分送民眾，王定宇與各區市議員參選人扮成大廚，推薦台南特色佳餚，林宜瑾則是以錄音電話推薦參選人朱正軒、朱明宏。

郭國文在善化等選區與永康等市議員選區發送「聯名瓦煎餅」、跟鄉親拜年。郭國文表示，這是從當選以來每一年都會做的事情，藉由好吃的小點心祝福大家新年快樂。他說，很多民眾都非常的喜愛，在廟裡發送的時候民眾也拿去過爐，象徵吃了保平安的概念，非常溫馨有趣。