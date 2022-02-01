春節選戰照打 3立委出招推薦議員參選人
民進黨部分選區議員參選人競爭激烈，即使春節期間，台南市立委依然發揮「母雞帶小雞」精神，還是忙碌推銷自家選區市議員，如郭國文採購近萬片「象徵福氣的瓦煎餅」、印上與市議員參選人合照分送民眾，王定宇與各區市議員參選人扮成大廚，推薦台南特色佳餚，林宜瑾則是以錄音電話推薦參選人朱正軒、朱明宏。
郭國文在善化等選區與永康等市議員選區發送「聯名瓦煎餅」、跟鄉親拜年。郭國文表示，這是從當選以來每一年都會做的事情，藉由好吃的小點心祝福大家新年快樂。他說，很多民眾都非常的喜愛，在廟裡發送的時候民眾也拿去過爐，象徵吃了保平安的概念，非常溫馨有趣。
王定宇率永康區陳世霖、大北門區陳俊安等市議員參選人推薦「所有台南人必吃台南經典年菜」：展出「砂鍋魚頭」、「紅蟳米糕」、「靚醬芹香爆水波龍」、「紅燒八寶魚翅羹」、「虱目魚五柳枝」、「筍乾元蹄」這幾道涵蓋新營、曾文、永康、歸仁及海線、舊府城特色台南美食給民眾參考，也用這種特別的方式來推薦湧言會各選區市議員參選人。
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